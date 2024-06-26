WhatsApp 近年一直更新推出新功能，並擴展其兼容性，支援多種操作系統和手機。根據 CanalTech 的報告，2024年 WhatsApp 將停止對超過 35 款手機提供更新，其中包括 6 款iPhone。



iPhone、Samsung、Sony 共35款舊手機不再受支援

這一消息對於仍在使用舊款手機的用家來說，無疑是一個重大的打擊。這些不再獲得更新的手機，大多運行著較舊版本的 Android 和 iOS 系統，包括Samsung、Motorola、Huawei、Sony、LG和 Apple 的舊機型。具體來說，WhatsApp 推薦在 Android 5.0或更新版本，以及 iOS 12 或更新版本的手機上使用。

WhatsApp停止支援6款 iPhone 及29款手機更新

用不到新功能事少、更帶來網絡安全危機

這些停用的手機中，有些系統雖然已經老舊，但由於其硬體仍具備一定的性能，因此依然有人在使用進行 WhatsApp 的日常通訊。隨著停止支援，這些手機上的 WhatsApp 將無法再接收更新，這不僅意味著不能使用新功能，也意味著WhatsApp 未定再為這批舊機提供修補網絡安全漏洞的update，帶來私隱危機。

WhatsApp 停止支援更新機款名單

這次受到影響的包括 6 款 iPhone 型號，這些型號運行的 iOS 版本已經無法支持最新的 WhatsApp 更新。而對於那些受影響的用家來說，這是一個應考慮升級手機的信號，因為使用最新版本的 App 和 OS 系統，對於保護個人隱私和數據安全起到很大的幫助。

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資料來源：Gizchina