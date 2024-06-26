雪櫃錯用可致癌？另一家電減肺癌風險必裝｜雪櫃是要做飯的人必備之家電，但雪櫃並非萬能，如果用錯方法，原來分分鐘會增加致癌機會！這並非危言聳聽，美國毒理學會認證專家、台灣中原大學生物科技系教授「招名威」3月推出著作《媽媽抗癌失敗了》，正是講述母親多年使用雪櫃壞習慣，最終導致生癌的「反面教材」，希望出書警世，講解雪櫃正確用法、減低致癌風險。另外，又有專家指一種家電有助減低患肺癌風險，建議必裝。



毒理專家母親使用雪櫃習慣出錯、食出胰臟瘤

招名威教授在數年前，留意到本來不煙不酒少糖，一直健康的媽媽，在65歲退休後不到一年身體就變差，每兩三個星期就發燒一次，東西吃多了、體重卻不斷下跌。再加上吃很多東西卻體重下降。經多次入院做檢查腫瘤／泌尿／腸胃仍沒有發現，最終才發現媽媽有胰臟腫瘤。

毒理專家母親使用雪櫃習慣出錯、食出胰臟瘤（設計圖片）

台灣中原大學生物科技系教授「招名威」3月推出著作《媽媽抗癌失敗了》

隔夜餸多次翻煮翻雪｜絕對會食壞人

主治醫生向老人家查問了生活習慣，原來她為了節儉，不時將吃餘的餘飯舊餸放入雪櫃，拿出來解冰又翻煮，一碟餸食足一星期。招名威警告，不要誤會雪櫃能夠完全令食物保持新鮮，其實雪櫃內面非常潮濕，有利細菌和黴菌存活，它只不過是以溫度拖慢細菌和黴菌生長。有些食物本身就不適合放入雪櫃冷藏，而剩菜剩飯如果沒有用保鮮盒／保鮮紙密封，放進雪櫃幾天後表面就會長滿細菌黴菌，食用有機會搞壞身體。

隔夜餸翻雪時必須要用保鮮紙／保鮮盒封好。（iStock）

五穀豆類不宜冷藏

老人家也喜歡用雪櫃的保鮮格收納煲湯用的五穀、豆類雜糧（比如綠豆、黃豆、紅豆等），如果沒有好好密封，表面的細菌黴菌會在低溫中慢慢滋長，分分鐘黃豆發霉變黑豆。教授表示五榖雜糧其實沒必放入雪櫃，如一定要冷藏，應該使用密封罐。

五穀雜糧其實不必要入雪櫃。（01教煮圖片）

藥物入雪櫃要封好

另外，由於黴菌會在空氣傳播，有機會污染雪櫃內其他物品，教授指眼藥水或含蛋白質的藥物是應該放入雪櫃。但止痛藥、感冒藥等藥物其實只需要放在陰涼地方存放，不必放入雪櫃，招名威就曾親眼看過，藥丸膠囊上沾有一點黴菌，非常危險。

藥物入雪櫃要封好

水果變壞要全個即掉

招名威警告，有人以為水果類食物發霉，只要切走發霉位置就可繼續食，更將切餘的部份擺入雪櫃，這做法是非常危險！也要留意放進雪櫃的水果有否變壞發霉，當你發現有一個爛橙，黴菌就會在雪櫃中滋長。當發現水果有部份位置發霉，應該整個丟掉，因為黴菌非常微細，有可能穿過果皮，已經污染了果肉，長期吃爛生果會令免疫力下降，出現氣喘、皮膚紅腫、皮膚炎等症狀。

哪些可放室溫存放，哪些需放進雪櫃：

室溫陰涼處存放：橙／香蕉／蘋果／西瓜／哈蜜瓜

雪櫃存放：草莓／藍梅／提子（皮比較薄的生果）

水果發霉｜切走霉菌仍可吃？營養學家：一個秘訣知哪些水果放雪櫃

水果變壞要全個即掉（01醫師Easy圖片）

芝士及麵包表面發霉刮清可以食？

有人以為芝士及麵包如果表面發霉，用刀子刮去表層就可以食用，但其實連專家都無法以肉眼判定黴菌有沒有深入食材內部，建議一有發霉跡象，就應全部丟掉。

包類食物一有發霉跡象，就應全部丟掉。（hk01圖片）

抽油煙機減低患肺癌風險

講到家電與生活健康，另外有專家表示煮食時的油煙，吸入太多會增加患上肺癌的機率。分析指很多下廚女性就算不吸煙也會罹患肺癌，尤其舊式家庭常常索廣東菜，油多又有煎炸食物，每天煮食的家庭，非常建議安裝抽油煙機。

抽油煙機選購貼士｜消委會實測抽油煙機 4大高評價款式推介

每天煮食的家庭，非常建議安裝抽油煙機，減低患肺癌風險。