Samsung將於7.10舉辦發佈會 Galaxy Unpacked 傳將推3大新產品｜Samsung將於本月10日舉辦發佈會 Galaxy Unpacked，屆時以3個平台進行直播，即睇直播連結+傳聞會推出的產品啦！



全新Galaxy Z系列或會亮相

萬眾期待的Samsung發佈會Galaxy Unpacked將於7月10日香港時間晚上9時舉行，今次發佈會的重點為Galaxy AI功能，包括全新的Galaxy Z系列等，屆時將會有3個平台可以觀看直播，即睇直播連結+傳聞會推出的新產品。

傳將推3大新產品

今次Samsung發佈會預計會推出3項新產品，包括Galaxy Zflip6、Z fold及Ring。爆料達人 Evan Blass，早前在 X 帳號（@evleaks），透露了三星未發佈摺屏手機 Galaxy Z Fold6 及 Z Flip 6 預計會推出的的色款。包括「細摺」Galaxy Z Flip6 將繼續走活力色彩路線，其可能具備藍、黃、暗影銀及薄荷色款選擇；至於外觀可能有較明顯變動的 Z Fold6，則有機會提供 暗影銀、粉色及海軍藍色款選擇。而早前1月亮相過的Galaxy Ring都有傳會在7月10日會一同發佈。

Galaxy Ring具有心率和睡眠監測等健康追蹤功能，而且可以為用戶提供一日活力分數，了解自己的工作效率。功能包括心率、呼吸頻率、睡眠期間的動作以及一個人在床上入睡所需的時間，這個戒指都能觀察和統計相關資訊。

兩大直播平台

想率先知道有甚麼新產品的話，可以在以下個渠道觀看直播。

1.Samsung官方YouTube頻道

1.Samsung官方YouTube頻道

2.Samsung官網