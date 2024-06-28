小米之家銅鑼灣店6.29開幕 限量產品5折發售、買一送一、$1加購｜小米之店銅鑼灣分店將於6月29日開幕，屆時將會有多個限時優惠發放，包括：特選產品5折優惠、買一送一、1蚊加購等，即睇優惠詳情及地址。



小米香港宣佈即將於6月29日於銅鑼灣怡和街42-44號開設第15間小米之家，屆時可享用多個限量開幕購物禮遇，包括：特選產品5折優惠、買一送一、1蚊加購等，優惠數量有限送完即止，即睇詳情！

1. 5折優惠產品

凡於6月29日至7月1日購買以下產品即可享有5折優惠。有機會500元買到紅米pad平板。

5折優惠產品

2.買一送一產品

6月29日至6月30日買以下產品可享買一送一：

3.Redmi Note 手機免費升級

顧6月29日至7月1日購買以下指定Redmi Note手機可以獲得「手機升級服務」，即是用購買Redmi Note 13 4G的價錢即可升級至Redmi Note 13 5G的手機。

Redmi Note 手機免費升級

即睇其他開幕優惠🔽

顧客凡於6月29日至7月1日親臨小米之家銅鑼灣怡和街店，購買以下產品，均享5折優惠，數量有限。

+ 3

小米之家新產品

除了減價貨品，今次開幕亦有其他新產品上市。包括Xiaomi掃拖機器人 S20、電磁爐 、空氣淨化器智能手機Redmi 13C 5G等。有興趣亦可到場選購。

小米之家銅鑼灣怡和街店資訊

地址：香港銅鑼灣怡和街 42-44 號華人銀行東區大廈地下及一樓

營業時間:：星期一至日 11:00-22:00

試業時間：2024 年 6 月 27-29 日

開幕時間：2024 年 6 月 29 日