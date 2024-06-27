iOS 18升級AirPods Pro 5大新功能｜蘋果即將推出的iOS 18軟體更新，不僅為支持的iPhone帶來了豐富的新功能，也為AirPods Pro增添了多項智慧功能。這些功能利用了機器學習的進步和人工智慧的增強，旨在提升使用者的整體體驗。預計這些功能將在今年秋季隨iOS 18正式版的發布一起到來。



1）頭部「手勢」控制

Apple 計劃新增一系列頭部「手勢」控制，讓用家可能夠不使用雙手甚至說話的情況下，就能控制 AirPods Pro。將加入的頭部控制包括上下點頭或左右搖頭，用以接聽或拒接電話。這一功能在運動或其他需要雙手自由的情境下，提供了極大的便利。此外，Siri 也將能夠幫助用家通過這些手勢來處理電話、信息和通知，使得整個互動過程更加流暢和高效。

2）語音隔離

在通話時，AirPods Pro 的咪高風通常會捕捉到環境中的各種聲音，例如風聲或背景噪音。語音隔離功能通過機器學習技術，能夠識別並屏蔽這些噪音，優先處理用家的聲音，從而使得對方聽到的聲音更加清晰。在嘈雜環境中進行通話時，這一功能將極大地提升通話品質，減少背景噪音對通話的干擾。

3）個性化空間音訊

iOS 18還為遊戲愛好者帶來個性化的空間音訊。結合了動態頭部追蹤技術，將 AirPods Pro 的沉浸式音效應用到遊戲中。無論是AirPods Pro、AirPods (第三代)還是 AirPods Max，都能提供更低的無線音頻延遲。同時，遊戲中的語音通訊也將得到改進，提供 16-bit、48kHz 的高品質音頻，讓玩家在與隊友交流時獲得更清晰的語音體驗。此外，遊戲開發者還能將空間音訊整合到遊戲中，進一步提升遊戲的沉浸感。

4）適應性音頻控制

第二代 AirPods Pro 已經具備了適應性噪音控制功能，能夠根據環境變化調整音效和主動噪音消除設定。然而，目前的適應性音頻是一個全有或全無的設定。隨著 iOS 18 的到來，Apple 將引入自訂適應性音頻菜單，讓用家可以根據需要調整噪音消除的程度，使用家能夠在不同的環境下享受更合適的聆聽體驗。

5）助聽模式

根據 Bloomberg 的 Mark Gurman 報導，AirPods Pro 將在 iOS 18 推出後獲得一個新的「助聽模式」。雖然 AirPods Pro 目前已經具備了一項名為會話增強的功能，能夠提升面前說話者的音量和清晰度，但 Apple 並未將其廣泛宣傳為助聽設備。隨著這一新模式的引入，AirPods Pro 將提升其在助聽領域的使用，為有助聽需求的用家提供更多的選擇。

資料來源：MacRumors