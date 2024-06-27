Netflix推免費方案！香港有份嗎？傳歐洲亞洲先行、O國竟無法享用｜外媒Bloomerg近日指Netflix將推出免費的串流方案，以吸引更多潛在客群，當中包括歐洲及亞洲地區，即睇詳情！



Netflix在全球各地都擁有不少用戶，有不少人在假日都喜歡在家收看Netflix節目。不過近日有外媒報導，Netflix在數碼廣告的市場上發展速度緩慢，只能僅僅擠身於前10名，而廣告費用卻是對手的2倍，令廠商在投放廣告方面卻步，而有傳Netflix正研究推出「免費觀看方案」，連幾十元月費都不要了，最緊要增加收看用戶，目標是增加廣告收入！

Netflix推免費方案！香港有份嗎？

這個國家竟無法享用

有人向《彭博社》透露，Netflix正在研究推出「免費方案」，去開拓潛在客群，目前主目標為定歐洲與亞洲市場，特別是德國與日本。讓Netflix可以接觸到更多客戶，包括無法支付月費的人士支付方式的人。不過若要進行此方案，意味著Netflix需要更多廣告庫存。

而報導指出，Netflix暫時不會在美國推出「免費方案」，因為在美國已經覆蓋了大部分的潛在客群，推免費plan反而會損失月費收入。那究竟香港會不會有免費plan？大家就期待一下吧！