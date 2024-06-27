蘇寧優惠｜$999搶24" 4K電視、信用卡回贈達$1,920｜在歐國盃和巴黎奧運會兩大體壇盛事下，蘇寧將於6月28日～7月1日推出以《換電視 迎盛事》為主題的電視影音展銷會，多款人氣知名品牌的影音產品將以低至44折的優惠價發售，並推出以舊換新即減高達$1,500的優惠。



6月28日～7月1日蘇寧在元朗廣場中庭，舉行電視影音展銷會，多款電視影音產品低至 44 折出售，當中包括限量 5 部 $999 搶 Hisense A36 2K 智能電視 24"、限量 4 部 $1,990 搶 Hisense A55 4K 超高清智能電視 43"、限量 4 部 $1,399 搶 TCL S5400 FHD 智能電視 40”。

《換電視 迎盛事》展銷會推廣



展銷期：2024 年 6 月 28 日至 7 月 1 日 (共 4 天)

時間：11am – 8pm (首天開場時間為 12:30pm)

地址：元朗廣場中庭（近輕鐵豐年路站及元朗西巴士總站）



除了在元朗廣場的展銷會，蘇寧還將於 6月29日～7月7日，在旺角 MOKO 分店舉行《蘇寧MOKO Outlet 限時特賣》。提供多款電子產品的陳列品及優惠產品，優惠低至2折，包括清貨價 $599 HUAWEI nova 9 SE 8+128GB (冰晶藍) (陳列品) 、$2,999 HUAWEI Mate 50 Pro 8+256GB (冰霜銀) (陳列品) 。

《蘇寧 MOKO Outlet 限時特賣》



展銷期：2024 年 6 月 29 日至 7 月 7 日 (共 9 天)

時間：11am – 8pm

地址：旺角 MOKO 4 樓 447A 號舖



指定信用卡優惠

元朗廣場電視展銷會及MOKO Outlet限時特賣場購物，使用安信 WeWa 及 EarnMORE 信用卡簽賬滿指定金額可享高達 $1,920 的現金回贈（優惠期至年6月30日），或使用東亞銀行信用卡簽賬滿指定金額可享高達$600的現金回贈（優惠期為年7月1日～8月31日）。