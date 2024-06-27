fb「香港小米交流會 － Mi HK 米香講」群組有用家發帖求救，指自己部小米Android 手機的八達通app忽然被停用，疑google歧視「中國行貨」機，不准用香港app，不過有網民留言指出，真正原因並非如此，快睇你部Android手機是否潛在八達通功能被ban的風險！



小米國行封殺令正式實施？苦主港鐵入閘後中招

手機內建八達通無論使用及線上增值都很便利、早前終於支援android手機，實在是用家福音。但有小米手機用家出po埋怨，在入閘上港鐵後，才發現手機八達通app忽然被停用，不知如何出閘。而且身上又沒有其他備用實體卡，非常不便。

他在facebook「香港小米交流區 － Mi HK 米香講」群組抱怨，才得知一早已傳會「封殺國行機」，所以有人疑惑是「國行封殺令」開始執行，有人罵八達通公司以安全為由藉口準備封殺「國行機」。

香港小米交流會 － Mi HK 米香講 截圖

香港小米交流會 － Mi HK 米香講 截圖

行動並非封殺國行機

但最後有人指出，其實今次Android 手機八達通app的行動並不是針對「港行」、「國行」之別，目的跟早前多個銀行理財app相同；只要偵測到手機內有任何非google play官方app平台下載的apk檔案程式，又或早發現有些app存取了過多的控制權，就會即時停用軟件。小米國行機之所以會被封，是因為它沒有預裝Google Play官方程式，多數人都是在第三方平台下載apk檔案裝app，才因此被封。

香港小米交流會 － Mi HK 米香講 截圖

非官方平台下載apk風險自負

在網上的第三方非官方平台下載apk，由於未經google監察安全性，或許會被人「加料」放入木馬程式，銀行及八達通公司此舉只為阻止有hacker偷看你個人資訊、錄取密碼，從而轉走款額而招致私隱及財產損失。

設計圖片

八達通公司官方聲明

由2024年6月27日起，我們將於八達通App的Android版本加入全新的安全措施，以檢查你的Android裝置內是否安裝了從非官方渠道（即Google Play 商店以外渠道）下載的應用程式。如我們偵測到該應用程式獲授予過多的權限，你在此裝置上的八達通 App將被暫停使用，以保障你的戶口安全。

香港01相關報導：八達通App更新 偵測Android非官方手機程式 倘過度授權將被停用

Ｑ：在甚麼情況下我的八達通 App可能會因新措施而被暫停使用？



裝置中安裝了來自非官方Google Play 商店的應用程式；及這些應用程式獲授予過多的權限。

Ｑ：可以怎樣恢復使用八達通App？



1／檢查你裝置上所有應用程式的權限設置

2／識別從非官方來源下載的應用程式並刪除任何可疑應用程式

3／關閉所有使用中的應用程式並重新開啟八達通App