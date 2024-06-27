華為MatePad 11.5"S繪圖平板$3388玩百種筆刷 $649玩主動降噪耳機｜華為香港今天（27／6）發佈了3樣新產品，包括2款平板電腦HUAWEI MatePad 11.5"S及SE 11"，以及新的主動降噪耳機，即睇詳情。



華為今日（27日）發佈了3樣產品，分別為主打繪畫功能的HUAWEI MatePad 11.5"S；居家日常生活用的HUAWEI MatePad SE 11"及主動降噪耳機HUAWEI FreeBuds 6i，即睇詳情啦！

HUAWEI MatePad 11.5"S及HUAWEI MatePad 11"（陳安琪 攝）

HUAWEI MatePad 11.5”S ——主打繪圖功能

HUAWEI MatePad 11.5”S（陳安琪 攝）

HUAWEI MatePad 11.5”S（陳安琪 攝）

HUAWEI MatePad 11.5"S（PaperMatte Edition）主打繪畫功能，採用新一代 HUAWEI PaperMatte 柔光屏帶來紙感般的閱讀和繪寫體驗，平板亦獲 SGS 低視覺疲勞 2.0 認証，以及德國 TOv Rheinland 硬件級低藍光、無頻閃等認証，讓人長時間畫畫都不會眼累，另外支援華為GoPaint 繪畫軟件，擁有超過 100種筆刷效果。配合HUAWEI M-Pencil 及智能磁吸鍵盤，可以當作小型 PC使用。HUAWEI MatePad 11.5"S尺寸為11.5吋，屏幕更新率高達144Hz，加上2.8K解像度，除了繪畫外可以用作看影片或玩遊戲。

插畫家Rokku示範繪圖

插畫家Rokku示範繪圖 （陳安琪 攝）

插畫家Rokku亦於現場示範用HUAWEI MatePad 11.5"S繪畫的畫作。她表示HUAWEI MatePad 11.5"S的手勢指令及筆刷都令繪畫體驗更流暢方便。

HUAWEI MatePad SE 11"——合家歡使用

HUAWEI MatePad SE 11" （陳安琪 攝）

HUAWEI MatePad SE 11" （陳安琪 攝）

HUAWEI MatePad SE 11"主打平價及大眾化的綜合功能，適合一家大細使用。HUAWEI MatePad SE 11” 擁有11吋FHD+護眼顯示屏，屏佔比為85% 和 16:10 顯示比例，可以用來睇片睇書。機身屏幕亦獲德國TOV Rheinland 低藍光認證及無頻閃認證，可以降低視覺疲勞。配合HUAWEI Histen 9.0 音效技術，在觀賞電影時可以聽到清晰人聲及環迴立體聲效果，而平板配備 7,700mAh 電量，可長續航使用減少充電麻煩。配合HUAWEI M-Pen lite更可以用作書寫筆記。

HUAWEI FreeBuds 6i

HUAWEI FreeBuds 6i （陳安琪 攝）

華為今天亦同步推出 HUAWEI Free Buds 6i， FreeBuds 6i主打降噪功能。其主動式降噪3.0技術平均降噪深度達27dB，HUAWEI Free Buds 6i對34 種場景進行過訓練，能在碼同環境以每 2.6微秒監測境噪音以調節降噪效果。

售價

HUAWEI MatePad 11.5"S 、MatePad SE 11”及 FreeBuds 6i 將於7 月8日起於發售，購買更贈送配件，數量有限，送完即止。

HUAWEI MatePad 11.5"S

HUAWEI MatePad 11.5"S（陳安琪 攝）

顏色：羽砂紫/深空灰

售價：港幣$3,388。

*凡於指定店舖購買 HUAWEI MatePad 11.5"S （PaperMatte Edition），即送HUAWEI M-Pencil（第三代）星閃筆。

HUAWEI MatePad SE 11”

顏色：星雲灰

售價：港幣$1,388。

*凡於指定店鋪購買 HUAWEI MatePad SE 11”，即送 HUAWEI M-Pen lite 手寫筆及電腦支架。

HUAWEI FreeBuds 6i

顏色：天際白、流光紫及幻夜黑

售價：港幣$649。

*凡於指定店鋪購買 HUAWEI FreeBuds 6i，即送耳機充電盒保護套。