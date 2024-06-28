香港Vision Pro開賣直擊首位買家試完即買 即睇價錢+免費預約教學｜香港Apple Vision Pro於今日（28日）正式開賣。HashTECH記者為大家直擊首日開賣情況！即睇售價及免費試玩教學啦！



香港Apple Vision Pro於今日（28日）早上8時正式開賣，一大早已有人在店外排隊等候。今次的Vision Pro在秋季起支援廣東話及英文，方便香港用家。HashTECH記者亦到場為各位讀者率先直擊首賣情況！即睇首日開賣情況、售價以及免費試玩教學啦！

香港Apple Vision Pro上市（林勇 攝）

首位買家一試即買

首名買家Johannes試玩（林勇 攝）

首名買家Johannes是一名平面設計師，原本正「心大心細」打算先來試用再決定是否購買，不過體驗過後一試愛上，決定「扑鎚」購買。原本他已經有一台Meta Quest 3 VR裝置，不過他認為Apple的使用體驗更好，包括操作反應及畫面高清程度都更出色，適合使用大屏幕工作的他，認為功能超越其售價。並指希望未來AFFINITY APP（設計app）可以加入Vision Pro中方便他工作。

Johannes體驗過後一試愛上，決定「扑鎚」購買。（林勇 攝）

沉浸式觀影體驗一試愛上

另一位買家Winson一早已經預訂，過來純粹試機及付款。（林勇 攝）

另一位買家Winson一早已經預訂，過來純粹試機及付款。他表示因為外國有很多朋友都有購買Vision Pro，所以希望以FaceTime與朋友相聚。他大讚Vision Pro的眼球偵測及手勢操控都十分準確，長時間戴也不會覺得累或頭暈，睇戲的體驗超越戲院觀賞3D電影。雖然未試過其他VR裝置，但對這部Vision Pro一試愛上。

免費試玩預約教學

想要體驗Vision Pro其實不必一來就立即購買，可以先到Apple門市免費試玩再作決定。

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售價

Apple Vision Pro 256GB：$27,999起

Apple Vision Pro 512GB：$29,499起

Apple Vision Pro 1TB：$30,999起

購買Vision Pro附送單圈編織頭帶、雙圈頭帶、為個人度身訂造的遮光環與兩個遮光墊、Apple Vision Pro 保護蓋、擦拭布、電池、USB-C 充電線與 USB-C 電源轉換器

ZEISS Optical Inserts — Readers（老花） ：$ 749，

ZEISS Optical Inserts — Prescription（近視／遠視／散光） ：$ 1,149

Apple Vision Pro 旅行盒：$ 1,599

Apple Vision Pro 的AppleCare+ 服務計劃：$ 3,999。