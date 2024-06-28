iPhone 簡單換電｜由於 iPhone 沒法直接更換電池，所以用家很多時候為了保持電量，唯有帶「尿袋」出門。而隨著歐盟定立新的法規，Apple 正積極開發新技術，讓更換 iPhone 電池變得更加簡便。根據《The Information》的報導，Apple正在研究一種名為「電導黏合劑剝離」（electrically induced adhesive debonding）的新技術，用於電池更換。這技術正式放入 iPhone 後，有機會可以實現以前無電即換粒新電的玩法，無需再帶「尿袋」慢慢叉。



目前，iPhone 的電池更換需要使用鑷子取出被膠帶固定的電池，然後使用專用的工具將新電池壓入到位。這一過程對於普通用家來說既繁瑣又具有挑戰性，往往需要專業技術人員來完成。

據《The Information》解釋，這項新技術允許通過對電池施加一小段電流來使其與機身分離。這樣一來，用家可以更容易地拆卸電池，儘管仍需要自行打開iPhone，而這一過程仍然因為膠粘劑和螺絲的存在而不易操作。

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即便如此，Apple 依然會建議 iPhone 用家到官方維修中心進行電池更換，確保操作的安全性和設備的完整性。如果 Apple 的新膠粘技術研發順利，預計最快可以在今年的某幾款 iPhone 16 機型上看到。根據報導，到明年這一技術將擴展到所有 iPhone 17 機型上。

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由於歐盟法規可能要求 Apple 在 2025 年前使 iPhone 電池能夠由用家自行更換，此前已有報導指出，Apple 未來幾年對iPhone電池技術的開發計劃。今年五月，分析師郭明錤曾報告稱，iPhone 16 Pro 的電池將首次採用金屬外殼，這將是新膠粘技術得以實現的前提條件。

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此外，這一技術的使用也有助於降低維修成本，讓更多用家能夠負擔得起 iPhone 的維修費用。過去，由於電池更換的技術要求較高，許多用家不得不支付高昂的維修費用。未來，隨著這一新技術的應用，用家可以選擇自行更換電池或者選擇更便宜的維修選項。

資料來源：9To5Mac