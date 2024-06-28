港版Vision Pro上手實測｜家中、搭車實試效果如何？值不值得入手
港版Vision Pro上手實測｜記者早在年初已經搶先體驗Vision Pro，這款備受矚目的Apple頭戴式空間運算裝置。曾經歷了美版 Vision Pro 的初體驗，而現在港版 Vision Pro 終於到手。讓我們一起揭開它的神秘面紗，看看港版在實際使用中有何驚喜表現！
同樣硬體規格 軟體生態更勝一籌
首先，從硬體規格上看，港版與美版 Vision Pro 並無二致。它們均搭載了強勁的 Apple Silicon M2 晶片、R1 即時影像處理晶片，配備雙 4K 微型顯示器，每隻眼睛都能享受 3648 x 3144 畫素的超高解析度。此外，多達 12 部攝影機、5 個感應器和 6 個咪高峰，確保使用者能夠沈浸在虛擬世界中，同時又能與現實環境無縫互動。
不過，港版最大的優勢在於軟體生態系統。透過香港 Apple ID 登入，用家可以在 App Store 下載更多在地化應用程式。舉例來說，記者可以使用 NowPlayer 觀看體育賽事直播，又或者暢玩《星穹鐵道》等熱門手遊。相比之下，美版只能訪問美國 App Store，本地化程度略顯不足。
居家娛樂 盡享私人影音空間
在居家環境中使用 Vision Pro，最大的感受就是自由與沈浸。透過懸浮式視窗，可以同時處理多項任務：一邊瀏覽網頁，一邊欣賞音樂；一面玩遊戲，一面追劇。整個體驗遠勝傳統電腦，暢快淋漓。
而且 Vision Pro 彷彿開啟了一個專屬的影音世界。無論是在 Disney+ 觀賞獨家內容，還是透過 PS5 Remote Play 遊玩 3A 大作，都能感受到前所未有的臨場感。尤其是搭配三段式頭帶，重量分配更加均衡，可以連續佩戴 2-3 小時而不感到不適。
在觀看歐洲國家盃足球賽期間，Vision Pro 的優勢進一步凸顯。龐大的懸浮屏幕，360 度環繞音效，彷彿將我帶到了球場現場，親歷每一次精彩進球時的震撼時刻。
通勤路上 旅程模式穩定性有待提升
除了居家使用，記者也嘗試在通勤途中配戴 Vision Pro。在選擇「旅程模式」後，懸浮視窗能夠穩定跟隨視線，在時速較為穩定的鐵路上（如輕鐵、西鐵）瀏覽網頁、觀看影片的效果尚可。然而，對於巴士等頻繁起停的交通工具而言，視窗的穩定性仍有進步空間，影響了使用體驗。
全新工作方式 巨幕顯示效率翻倍
相比娛樂，Vision Pro 在工作領域的表現更令記者驚豔。透過與 MacBook 或其他 Mac 設備連接，Vision Pro 能夠將螢幕畫面投射到眼前，呈現出一塊巨大的虛擬顯示器。4K 的超高解析度，讓文書處理、影片剪輯等任務更加得心應手。
尤其是搭配 MacBook 使用時，原本 14 吋的螢幕頓時變得渺小。透過 Vision Pro能夠享受到媲美甚至超越外接顯示器的視覺效果，將工作效率提升到前所未有的高度。
總結：港版 Vision Pro 值得一試
綜上所述，港版 Vision Pro 無論從硬體實力、軟體生態還是實際使用體驗，都展現出了非凡的魅力。其出色表現不僅勝過美版，更開創了全新的人機交互方式。無論你是追求娛樂的玩家，還是注重效率的職場人士，Vision Pro 都能滿足你的需求，甚至帶來意想不到的驚喜。當然，Vision Pro 仍有進步的空間，例如提升通勤場景下的穩定性，以及支援多螢幕擴展等。但瑕不掩瑜，這款創新產品已經向我們展示了拓展感官界限的無限可能。
如果你也被 Vision Pro 的魅力所吸引，不妨預約親自去 Apple Store 體驗一番。相信透過第一手的感受，大家都會愛上這款「夢想成真」的黑科技產品。