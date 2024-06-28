港版Vision Pro上手實測｜記者早在年初已經搶先體驗Vision Pro，這款備受矚目的Apple頭戴式空間運算裝置。曾經歷了美版 Vision Pro 的初體驗，而現在港版 Vision Pro 終於到手。讓我們一起揭開它的神秘面紗，看看港版在實際使用中有何驚喜表現！



同樣硬體規格 軟體生態更勝一籌

首先，從硬體規格上看，港版與美版 Vision Pro 並無二致。它們均搭載了強勁的 Apple Silicon M2 晶片、R1 即時影像處理晶片，配備雙 4K 微型顯示器，每隻眼睛都能享受 3648 x 3144 畫素的超高解析度。此外，多達 12 部攝影機、5 個感應器和 6 個咪高峰，確保使用者能夠沈浸在虛擬世界中，同時又能與現實環境無縫互動。

港版Vision Pro正式推出，提早入手再度詳細評測，與年初美版推出時有什麼地方進步？

港版Vision Pro終於可以登入香港Apple Store內下載本地app使用，而且鍵盤更可以輸入中文。

不過，港版最大的優勢在於軟體生態系統。透過香港 Apple ID 登入，用家可以在 App Store 下載更多在地化應用程式。舉例來說，記者可以使用 NowPlayer 觀看體育賽事直播，又或者暢玩《星穹鐵道》等熱門手遊。相比之下，美版只能訪問美國 App Store，本地化程度略顯不足。

估不到可以在Vision Pro上玩《星穹鐵道》

居家娛樂 盡享私人影音空間

在居家環境中使用 Vision Pro，最大的感受就是自由與沈浸。透過懸浮式視窗，可以同時處理多項任務：一邊瀏覽網頁，一邊欣賞音樂；一面玩遊戲，一面追劇。整個體驗遠勝傳統電腦，暢快淋漓。

而且 Vision Pro 彷彿開啟了一個專屬的影音世界。無論是在 Disney+ 觀賞獨家內容，還是透過 PS5 Remote Play 遊玩 3A 大作，都能感受到前所未有的臨場感。尤其是搭配三段式頭帶，重量分配更加均衡，可以連續佩戴 2-3 小時而不感到不適。

記者打開之前利用iPhone拍攝於Apple Park採訪時的全景相片，就好像再度親臨其境一樣。

在觀看歐洲國家盃足球賽期間，Vision Pro 的優勢進一步凸顯。龐大的懸浮屏幕，360 度環繞音效，彷彿將我帶到了球場現場，親歷每一次精彩進球時的震撼時刻。

對應NowPlayer app，可以直接用來觀看球賽，更加有feel。

通勤路上 旅程模式穩定性有待提升

除了居家使用，記者也嘗試在通勤途中配戴 Vision Pro。在選擇「旅程模式」後，懸浮視窗能夠穩定跟隨視線，在時速較為穩定的鐵路上（如輕鐵、西鐵）瀏覽網頁、觀看影片的效果尚可。然而，對於巴士等頻繁起停的交通工具而言，視窗的穩定性仍有進步空間，影響了使用體驗。

一邊戴著Vision Pro，一邊通勤乘車返工使用，感覺與家中使用完全不同。

乘座鐵路時，一邊玩手機，一邊開著Vision Pro聽歌以及開YouTube睇片都完全沒有問題。

全新工作方式 巨幕顯示效率翻倍

相比娛樂，Vision Pro 在工作領域的表現更令記者驚豔。透過與 MacBook 或其他 Mac 設備連接，Vision Pro 能夠將螢幕畫面投射到眼前，呈現出一塊巨大的虛擬顯示器。4K 的超高解析度，讓文書處理、影片剪輯等任務更加得心應手。

Mac機屏幕投影至Vision Pro之上，一個巨大屏幕活現眼前，而且非常高清。

尤其是搭配 MacBook 使用時，原本 14 吋的螢幕頓時變得渺小。透過 Vision Pro能夠享受到媲美甚至超越外接顯示器的視覺效果，將工作效率提升到前所未有的高度。

總結：港版 Vision Pro 值得一試

綜上所述，港版 Vision Pro 無論從硬體實力、軟體生態還是實際使用體驗，都展現出了非凡的魅力。其出色表現不僅勝過美版，更開創了全新的人機交互方式。無論你是追求娛樂的玩家，還是注重效率的職場人士，Vision Pro 都能滿足你的需求，甚至帶來意想不到的驚喜。當然，Vision Pro 仍有進步的空間，例如提升通勤場景下的穩定性，以及支援多螢幕擴展等。但瑕不掩瑜，這款創新產品已經向我們展示了拓展感官界限的無限可能。

如果你也被 Vision Pro 的魅力所吸引，不妨預約親自去 Apple Store 體驗一番。相信透過第一手的感受，大家都會愛上這款「夢想成真」的黑科技產品。