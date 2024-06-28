港版Vision Pro推出必裝App推介｜Apple Vision Pro 今日（6月28日）終於在香港開賣，售價為 $27,999 起。App Store 亦已上架超過 2,000 款專為 Vision Pro 設計的App，當中涵蓋了多種功能和用途的 App，從娛樂、遊戲、社交，到藝術創作和專業工具，用家可以下載來體驗 Vision Pro 的卓越性能。



港版Vision Pro正式推出，提早入手再度詳細評測，與年初美版推出時有什麼地方進步？

娛樂方面，串流服務App《Disney+》在 Vision Pro 上展現了前所未有的3D家庭影院體驗 ，用家可以在家中享受眾多 3D 電影，彷彿置身影院，不僅帶來視覺上的震撼，還為用家創造了身臨其境的觀賞環境，無疑是家庭娛樂的首選。

《Disney+》

遊戲領域也迎來了大量專為 Vision Pro 設計的App。比如，《NBA: 直播比賽和比分》讓球迷可以在 Vision Pro 中觀賞籃球比賽，體驗真實的賽場氛圍；《Puzzling Places》一款解謎遊戲，讓玩家在3D空間中拼湊出真實的地標建築；《ToyBoom Playground》為孩子們創造了一個安全的虛擬遊樂場；《Beat Punch: 節奏拳擊》和《Blackbox for Vision》則帶來了全新的體感遊戲體驗，讓玩家可以在遊戲中盡情揮灑汗水。

《Blackbox for Vision》

社交網絡 App 方面，《inSpaze》革新了用戶之間的連繫和互動方式。利用 Vision Pro 的空間計算能力，為用家創造了一個虛擬的社交平台，讓互動更加自然和生動。用家可以在虛擬空間中與朋友見面、交流，甚至一起參加虛擬活動，無需受到現實世界距離的限制。

《inSpaze》

潮流時尚方面，Gucci推出了專屬的 3D App，讓用家可以全新方式查看和試穿 Gucci 的一系列產品。這款 App 讓時尚愛好者可以更真實地體驗產品，從而做出更明智的購買決定。這種虛擬試戴功能，不僅提升了購物體驗，也將品牌推向數位化。

音樂和藝術創作方面，《djay》和《AirDraw - Finger Paint》這兩款應用為用戶提供了沈浸式的創作環境。《djay》讓音樂愛好者可以在虛擬DJ台上盡情創作和混音，而《AirDraw - Finger Paint》則為藝術家提供了一個無限創作的畫布，讓他們可以在3D空間中自由揮灑靈感。

《djay》

此外，還有一系列應用展示了Apple Vision Pro在專業和教育領域的應用潛力。比如，《Art Universe》帶用戶進入藝術的虛擬世界，深入了解每一件藝術品背後的故事；《INSIGHT HEART》是一款醫學 App，讓用家可以 3D 觀察和學習人體心臟的構造和功能；《3D地圖 & 山峰辨識 - Peak Visor》則為登山愛好者提供了實時的山峰辨識和導航功能，極大提升了戶外活動的安全性和樂趣。

《Art Universe》

從 6 月 27 日～7 月 2 日，為 Apple ID 充值可獲得額外 10% 的增值獎賞。這意味著用家可以在購買 App 時，享受更多的優惠。