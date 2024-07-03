知名品牌尿袋有爆炸起火風險｜Costco 販售的三款 myCharge 行動電源被發現存在嚴重過熱問題，甚至會造成爆炸、火災或燙傷的潛在風險。根據報道發現，目前已經引發了至少兩起火災事件，導致 Costco 下架並緊急召回 56 萬個 myCharge 行動電源。



回收尿袋型號

美國消費品安全委員會（CPSC）於 6 月 20 日宣布，全面召回 myCharge POWER HUB All-In-One 10,000mAh 尿袋，型號分別為 AO10FK-A、AO10FK-B、AO10FK-C。如果曾入手 Costco 尿袋的話，可以查看正面有沒有印 myCharge 字眼，型號印在背面位置，內藏兩條連接式充電線及一個充電用的可伸縮AC充電插座。

myCharge POWER HUB All-In-One 10,000mAh 尿袋

這次召回的 myCharge 尿袋在於2022年～2023年11月間，主要都是在 Costco 門市及官網銷售，召回要原因是其存在 120 多起過熱報告，甚至 Costco 也收到 115 件該產品的退貨，原因包含行動電源出現熔化、膨脹、冒煙、起火、燃燒、爆炸或火花等問題。此外， 也收到5件事故報告，其中有 2 起是火災事故，造成約 16 萬 5000 美元的財產損失。

這款尿袋的設計，可以直接插在電源插座中充電，有機會導致充電器產生的熱量不易散發。內部空間狹小，鋰電池在充放電過程中容易過熱，如設計不良就容易引發過熱問題。另外，部分尿袋缺乏過充保護設計，當遇到電壓不穩引發的電流時，容易損壞或過充，導致起火或爆炸。

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避免行尿袋起火或爆炸風險

為了避免行動電源充電時造成過熱或起火危險，購買時應選擇有信譽的廠商生產的產品，並確保產品通過認證和國際安全認證標章。使用時避免長時間充電，為尿袋充電時，在充滿電後應立即拔除電源，避免長時間充電導致過熱。在充電過程中，應將尿袋放置在遠離易燃物的地方，避免放在床上或枕頭下充電。