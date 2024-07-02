Apple AirPods Pro 絕對是與iPhone最匹配的藍牙耳機，不過推出多年，蘋果都是實實在在於音色、操作、ANC降噪幾方面下功夫做提升，很少會搞卓頭、加有gimmick的新功能。但這個做法很可能要變了，根據知名apple產品分析師郭明錤指，蘋果將在2026年推出附有相機模組的 AirPods Pro！有民指耳機加鏡頭多餘、但不如聽聽其實際用途再講。



AirPods Pro 3代將配紅外線鏡頭，全新空間運算功能藍牙耳機升呢

原來新 AirPods Pro配備的是紅外線鏡頭，它的用途不是要拍照，而是進行空間運算，配合平價版本 Vision Pro，同步進行360度全方位定位，實時製作聲畫同步的spatial audio效果。不過如果你有需要換新耳機，也沒必要等這對3代版本，因為郭明錤預計其推出日期為2026年。

原來新 AirPods Pro配備的是紅外線鏡頭，它的用途不是要拍照

郭明錤更進一步解釋當中玩法，不同於平時收聽apple music的spatial audio預錄聲效，當使用Vision Pro觀看影片時，如果同時佩戴2026年推出的AirPods Pro 3，即能實時強調指定方向的聲音來源，以紅外線攝影機偵測環境變化，增強空間音訊效果。

使用Vision Pro觀看影片時，如果同時佩戴2026年推出的AirPods Pro 3，即能實時強調指定方向的聲音來源。

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iOS 18升級AirPods Pro 5大新功能｜蘋果即將推出的iOS 18軟體更新，不僅為支持的iPhone帶來了豐富的新功能，也為AirPods Pro增添了多項智慧功能。



1）頭部「手勢」控制

2）語音隔離

3）個性化空間音訊

4）適應性音頻控制

5）助聽模式

郭明錤又透露，Apple的開發團隊亦在進行智慧指環 、智慧眼鏡、新款Apple Watch手錶的開發工作。