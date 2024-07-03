iOS 18自由度有幾大？主畫面、鎖機畫面10種自訂玩法 個人化改色｜iOS 18 除了加入強大的 AI 功能，更帶來更強大的自訂選項，讓主畫面和鎖機畫面變得更加個性化。iOS 18 更新後將提供靈活的 Apps icon 佈局，還引入了多種新的 Widgets 和背景設置。光是主畫面、鎖機畫面值得關注的自訂玩法，就已經有十種。



重新排列 Apps icon

iOS 18 可以更自由重新排列主畫面上的 Apps icon 和 Widgets 位置，Apps icon 仍需放置在網格位置上，但可以漏空行和空列，或者將單個 App 放置在頁面的正中間。這一設計讓用家可以根據 Wallpapaer 和使用習慣進行佈局，增加了主畫面的靈活性。

iOS 18 ｜重新排列 Apps icon

增大icon尺寸

iOS 18 允許透過不顯示 Apps 名稱，來增大 icon 的尺寸。這樣可以讓 Apps 看起來更大，更易於點擊和查看。同時，沒有 Apps 名稱也能讓主頁看上去較為簡潔。

調整 Widget 尺寸

可以直接從主畫面調整 Widget 的尺寸，而無需進入自訂選項。Widget 的角度新增了一個調整 bar，可以拖動它來改變 Widget的大小。這使得用家可以根據需求快速調整小工具的顯示方式。

iOS 18 ｜調整 Widget 尺寸

iOS 18 ｜

加入新 Widget

Apple 在 iOS 18 新增一些實用的 Widget，如健康 Widget 顯示來自 Apple Watch 的生命體徵信息，包括心率、睡眠模式、呼吸和血氧濃度。此外，還有日誌 Widget，提供每日寫作提示和追蹤日誌使用情況。

iOS 18 ｜加入新 Widget

Dark Mode

iOS 18 為 Apps 提供了深色和淺色兩種 icon 色調選擇，讓用家可以根據自己的偏好和系統主題進行切換。Dark Mode 的 icon 將使用黑色背景，更加適合夜間使用或在低光環境下觀看。

改變 icon 色調

除了 Dark Mode 外，iOS 18 允許用家為所有 Apps 統一色調。這個功能特別適合希望將 Wallpaper 和 Apps icon 顏色匹配的用家。

隱藏和鎖定 Apps

iOS 18 增強了 Apps 的隱私和安全功能，可以把 App 鎖上，需要通過 Face ID 或 Touch ID 驗證才能打開。隱藏 Apps 則會將其從主畫面移除，並放置在 App Library 的隱藏位置，這樣需要驗證才能使用。

iOS 18｜隱藏和鎖定 Apps

快捷按鈕

iOS 18 允許用家自訂鎖機畫面的快捷按鈕，可以將電筒和相機圖標替換為其他實用的選項，如飛行模式、鬧鐘、計算器等。讓鎖機畫面變得更加個性化，滿足不同場景下的使用需求。

新增的鎖機畫面 Widget

iOS 18 在鎖機畫面上新增了彩虹時間顯示和其他 Widget 選項。可以為時間設定成彩虹色，並在時間上方添加新的日誌 Widget，提供寫作提示。此外，還有健康 App 的 Widget，可以顯示身體追蹤數據和電力使用情況。

iOS 18｜新增的鎖機畫面 Widget

iOS 18壁紙

Apple 為 iOS 18 提供了四種新 Wallpaper 選項，分別是粉紅色、黃色、天藍色和紫色，並配有 Dark Mode 版本。這些 Wallpaper 帶有柔和的色調變化，讓主畫面和鎖機畫面更具美感。

iOS 18支援機種：

iPhone 15／iPhone 15 Plus／iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max

iPhone 14／iPhone 14 Plus／iPhone 14 Pro／iPhone 14 Pro Max

iPhone 13／iPhone 13 mini／iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Max

iPhone 12／iPhone 12 mini／iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max

iPhone 11／iPhone 11 Pro／iPhone 11 Pro Max

iPhone XS／iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2nd generation or later)

