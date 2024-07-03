哪些手提風扇不能登機？｜暑假是旅遊旺季，無論是去日本／台灣／泰國東南亞地區，天氣都相當炎熱，不少人都會攜帶手持風扇仔跟身出發。現時多數手提風扇都是使用內置電池，原來有部份航空公司，對於手提風筒手提登機／行李託運都有嚴格限制，乘客應該遵守規則，即睇你的手提風扇可能上機。



鉛酸電池風扇｜完全不能登機！

在眾多手提小風扇中，如使用的電池為「鉛酸電池」，則完全不可以手提／寄倉形式登機，原因是鉛酸電池非常不穩定，易因碰撞或氣壓而膨脹甚至爆炸！「鉛酸電池」一來生產成本比「鋰電池」低，而且可以提供高電池，不少手提風扇為了加強風力，都選用了這種電池，不應該帶去旅行。

鉛酸電池風扇｜完全不能登機！（TVBS NEWS YouTube影片截圖）

鋰電池風扇｜不能寄倉！

不少手提風扇及「尿袋」則使用市面最普及的鋰電池，不過它亦有隱憂。原來鋰電池是很怕重摔／強烈撞擊／擠壓，將可能導致鋰電池內部受損短路，又或是令電池變形，增加爆炸起火的風險。所以所有航空公司都禁止任何鋰電池／內置鋰電池的電子產品托運寄倉，只可以手提上機。

鋰電池風扇｜不能寄倉！（設計圖片）

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那種風扇可以上機？用家有責任搞清楚

究竟你的手提風扇使用那種電池？如果它並無標明，而你自己也都不清楚，航空公司／海關關員都會劃一沒收不準上機！記者就建議選購像正版「芭蕉扇」般可以打開電池蓋、清楚看到電池種類的款式，又或是一些直按使用2A/3A電池的風扇出國。而用家自己也有責任去搞清楚，如果偷偷帶上機導至起火／出煙的情況，就真是害己害人。

「芭蕉扇」型的手提風扇，可以打開看到內部的電池種類。

「芭蕉扇」由於翻版太多，官方更有教學分真假。

鋰電池風扇忌重摔｜重側爆炸起火

很多人都對風扇仔掉以輕心，隨便在淘寶或街邊檔買了就用，不是歧視平貨，但平價風扇設計不全、外殼用料脆弱，耐不起重摔／撞擊。台灣就曾有手提風扇摔壞後，在用家手上爆炸，男童3隻手指嚴重燒傷！

台灣就曾有手提風扇摔壞後，在用家手上爆炸，男童3隻手指嚴重燒傷！

而日本消防局去年就收到47宗風扇仔撞壞爆炸的案例，更拍片示範將受損風扇仔掛在道具人型公仔頸上爆炸的實況！公仔上半身全都被沾滿黑色的爆風電池碎片，更有爆炸火花，非常可怕！有關方面建議，風扇來摔過落地上後，就不要再用！直接掉棄。如風扇仔在使用中有異常的熱度，亦應該馬上停用。

掛頸手提風扇變炸彈日本爆47宗｜消防IG片展破壞力、一情況即停用

風扇仔不要長期充電

一些風扇仔品質差劣，沒有過充斷電的IC晶片，如果長期駁火牛充電，有機會過熱起火！這不是危言聳聽！幾年前荃灣就有一家辦公室，懷有員工通宵為手提風扇充電而導致風扇的電池過熱起火，整部電腦燒成黑炭。

手提風扇爆炸｜通宵充電疑短路火燒Office 專家：鋰電過充超危險