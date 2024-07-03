網騙假萬寧釣魚短訊一周15宗呃27萬！假sms點分？即睇防詐騙貼士｜近日有騙徒假扮萬寧發送釣魚短訊，在僅僅一周已有15宗相關騙案發生，一共騙了27萬！即睇詳情及網上防詐騙貼士。



假萬寧短訊提醒積分到期｜15苦主篤一篤唔見27萬

網上騙案日益增加，騙徒手法層出不窮讓人防不勝防。近日有騙徒在假冒「萬寧」，向受害者發出sms並訛稱有積分將於今日內到期，然後誘騙接收者到虛假網站，顯示可以極低廉價格換購電子產品，從而套取用戶的信用卡資料，在短短一周已造成$27萬損失。

騙徒扮萬寧發釣魚短訊 一周15宗呃走27萬（CyberDefender 守網者 圖片）

萬寧發表聲明

萬寧發表聲明（萬寧圖片）

就此萬寧在網上發表聲明，提醒大眾萬寧已向通訊辦申請登記，萬寧的官方訊息將會以短訊發送人名稱為「#」號開頭的 #Mannings（早前涉案假戶口為mamings、用m扮nn）另外亦不會要求提供敏感個人資料或任何財務資訊的訊息，包括SMS、電子郵件或超連結。 除此之外，萬寧亦提供了3個方法去辨認是否詐騙通訊或網站：

1. 網域名稱除了「.com」之外，包括不熟悉的網域資料；

2. 網站內容中出現語法錯誤；和/或

3. 被要求提供個人資訊、銀行帳戶或信用卡資訊。

通訊軟件防騙Tips

WhatsApp、IG、facebook營運公司meta，早前亦提供了一系列防網騙全攻略，值得一睇。

通訊軟件防騙Tips（Meta圖片）

有不少騙徒都會以通訊軟件詐騙用戶，要防止被騙，首先要提高警覺。即睇適用於通訊軟件的防騙小貼士，識穿常見的騙徒手法。

1.辨識騙徒方法

辨識騙徒方法（Meta圖片）

若收到身分未經查證的短訊時，不應該披露個人資料。亦要好好保護密碼，不應向任何人披露PIN或六位數字註冊代碼（即一次性密碼），以免被不法之徒有機可乘。

2.啟動雙重認證

啟動雙重認證（Meta圖片）

啟動帳號雙重認證能夠為帳戶提供多一重安全保護。只要有人由未經認可的裝置登入用戶的帳戶，系統會即時發送一次性的六位數字驗證碼到所登記的電郵或電話號碼，並要求登入者立即輸入此驗證碼，如無法提供，任何人都無法登入。

3.認識騙徒手法

認識騙徒手法（Meta圖片）

騙徒經常會用優惠或中獎通知的方法去騙取用戶點擊外部連結，例如虛假酒店或旅行社優惠等，在進入外部網站前要提高警覺。