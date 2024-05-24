Ekinet 日本JR/新幹線網上購票教學 預約特價指定席 車站取票即可｜不少人去日本旅行都會乘搭JR或新幹線到日本不同地方遊玩，不過現在有不少列車都要求預先購買指定席座位，今次教大家如果使用Ekinet在網上訂車飛啦！



如果想在日本四圍遊，當然少不得事前準備。今次為大家介紹日本JR/新幹線購票網站Ekinet的使用方法，讓大家可以事前預訂特價車票！

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1.登入Ekinet 網站。

2.輸入出發地及目的地。

3.選擇心儀的班次。

4.選擇車票類型

車票依次分為：無折扣車票、50%折扣車票、35%車票及無票折扣車票

想選擇頭等席可到下一個分類

*紅色三角形代表剩下少量空位；藍色圓形代表剩下大量空位

5.選擇是否需要實體車票：

1.首個選項為要

2.第二個選項為不要 (以IC卡入閘)

6.如果選擇了實體車票，可根據電郵中的地點到指定售票機取票。

7.在電郵中找到指定的車廂及座位：例如11号車 11番A席，即是11號車廂的11行A座。

截圖保全指定席電郵，在查飛時出示確認電郵。