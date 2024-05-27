你的名字記者實地朝聖｜日本長野諏訪湖旅遊睇景地點+交通教學｜近日有廉航推出多個無寄艙行李的機票選擇，如果不想加錢買行李，不妨輕裝帶個背包到動畫聖地朝聖，早前記者就到《你的名字》動畫聖地，位於長野的諏訪湖，一齊睇賞湖最佳活動+地點+交通教學啦！



立石公園景色(陳安琪 攝)

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前往上諏訪站

如果想從其他地方要前往上諏訪，可以事先在Ekinet預訂車票。記者當日由新宿前往上諏訪，在Ekinet購票後，於當日從新宿JR站出發，乘搭Azusa號兩多小時就到達上諏訪站。

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1.溫泉旅館賞湖

在Hotel Saginoyu看到的湖景。 (陳安琪 攝)

如果想在室內賞湖的話推介選擇可以看到湖的酒店。例如Hotel Saginoyu的秀芦閣，從JR上諏訪站步行7分鐘到達，可以直接在酒店中眺望湖景和日落，兼享受溫泉及一泊二食。記者入住當天剛好碰上紫色晚霞的話，場面十分夢幻，大為感動。如果想在房內觀看日落的話，記得入住時在前台選擇較晚的時間享用晚膳，確保看完整個日落過程。

2.踩單車環湖

在諏訪湖旁可以租單車，踩單車環湖 (陳安琪 攝)

整個諏訪湖周長16km，踩單車環湖可以以不同角度欣賞整個湖景，在Hotel Saginoyu對面的湖邊有幾間單車店，建議租用電動單車(電アシスト自転車)更慳力，租金為900円1小時，3500円1天（下午5時前歸還），店員指環大約需要2小時，不過記者在途中停下來欣賞美景兼與路人聊天，最後用了4小時。

諏訪湖環湖景色⬇

單車店租金一覽⬇

3.立石公園——你的名字聖地

立石公園的景色。 (陳安琪 攝)

還原《你的名字》的電影場面。(你的名字)

立石公園的觀景台上，可以俯瞰整個湖與城市交織出來的景色，更還原《你的名字》中的場面，讓粉絲大為感動。建議查好日落時間上去，可以看到白天、黃昏及晚上三個景色。前往方法分別有三種，步行、巴士及的士。由於巴士班次較疏，以及時間關係，記者選擇了的士。從上諏訪JR站的的士站搭的士到立石公園觀景台，車程大約15分鐘，車費約1500円。回程方式有兩種：

1. 透過電話預約的士(另收+200円預約費)

諏訪交通電話預約☎：0266-52（或72/22）-1190（3條電話線路）

2. 事先在上諏訪站旁的案內所預約的士

在上諏訪站旁的案內所可以預約的士，其中一個方案是包括來回車程，可以讓的士司機等你20分鐘後回程。