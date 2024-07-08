iPhone16唔使咁急買？Apple Intelligence部分焦點功能下年先玩得｜iOS 18 即將在 9 月秋季發布會後推出，早在 WEDC2024 Apple Intelligence 出現在果迷眼前時，一系列的人工智慧（AI）功能成功引起關注，亦意味著 iOS 18 和 iPhone 16 系列幾引入大量 AI 功能。然而，最新的消息傳出，並非所有在 WWDC 2024 宣布的功能都會立即上線，一些功能可能最早要到明年才會推出。



Siri的重大升級

Siri 作為 Apple 的語音助手，實用性一直以來都受到不少批評。Apple Intelligence 為 Siri 帶來久違的升級機會。然而，一些最令人期待的功能將不會在今年內上線，包括螢幕感知、應用程式控制、語義索引和個人內容管理等。

根據 Bloomberg 的 Mark Gurman 報導，這些功能可能要等到 2025 年才能正式推出。儘管如此，iOS 18 一發布時還是會帶來一些實用的功能，包括更靈活的介面設定。

iOS 18 ｜

ChatGPT、聊天機器人

Gurman 還指出，iOS 18 的初版可能不會支援果迷最期待的 ChatGPT，應該會在2024年底前才上架。WWDC 上確認了對更多聊天機器人的支持，但具體的時間仍未確定。目前有傳言稱，Google Gemini 和 Anthropic 的支援將在秋季公佈。換言之，iPhone 16推出初期，果迷仍未能在 iPhone 內置使用 ChatGPT，這還會影響果迷換機的意欲。

文字整合通話內容——開會必備 (Apple)

Apple Mail升級

Mail 將在 Apple Intelligence 中獲得一些實用的升級，但這些功能也不會在 iOS 18 推出時即時提供，需要等到 iOS 18.1 或 18.2 才會更新。

Mail 的改進包括自動將郵件分類，訊息摘要功能將使用 AI 掃描郵件內容，幫助用家更有效地瀏覽郵件並專注於重要訊息。這些功能對於郵件繁忙的用家來說非常實用，但遺憾的是需要再等一段時間才能體驗。

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Apple AI對硬件要求高

Apple Intelligence 對硬體有著較高的要求，因此只會在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上能使用，其他較舊的型號將無法使用這些 AI 功能。Apple 確認這些舊款 iPhone 缺乏足夠的記憶體來運行 AI 功能。因此，想玩 AI 功能的話，除了要等慢慢更新外，還要升級 iPhone 15 Pro 或 iPhone 16 系列。