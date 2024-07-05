中國電動車AI智能太反智爆出安全隱患｜電動車的風氣越來越盛，比亞迪、蔚来、極氪等內地品牌亦成功打入香港市場，主打性價比高、智能應用，成功引起不少車主注意。可是，最近有內地傳媒實測後發現，內地品牌電動車的智能助手「太智能」，方便反而帶來一些安全隱患。



現時大多電動車內，都會為中控加入一套智能系統，方便使用語音控制車內的設定，如開關車窗、打開車尾箱、調節冷暖氣溫度、設定導航等。內地有博主測試兩款中國品牌的電動車，發現了這些車內的智能助手竟然有機會成為賊人的幫手。

X@「真相傳媒」發布一段影片，分別在蔚來ES8和極氪001兩款電動車中測試，在車輛啟動時，路人隔著窗能否叫喚智能助手控制車內設定。首先在蔚來ES8中發現，就算隔住車窗，只要說出「嗨nomi」，也能叫喚 nomi 打開車窗；再試控制打開車尾箱，即需要在中控點擊同意才能打開，算是為安全問題把關。(但大可以先叫智能助手開窗，就可以按掣開尾箱。）

而在極氪001中，情況就更嚴重。同樣是在車輛啟動的時候，路人隔著窗叫喚智能助手，結果輕易就打開了車窗和車尾箱。這個情況有機會在車輛啟動時才會發生，但也對車輛的安全性有一定的影響，因為在車輛啟動時也不代表車內一定有人，或車主有注意四周情況。這成為一個嚴重漏洞，讓不法之徒有機可乘，利用智能助手偷走車內財物，甚至直接駕走車輛。

資料來源：X@真相傳媒