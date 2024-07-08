日本鐵路推AI語音翻譯實時支援23種語言、香港人講廣東話用到嗎？｜日本2間鐵路公司JR西日本及阪急電鐵將於7月12日起測試AI翻譯功能，將支援繁／簡中文等共23種語言，那究竟香港遊客去日本又能否用到？即睇詳情！



日本鐵路推AI語音翻譯

不少人到日本旅行時都會被其複雜的鐵路系統迷惑到，想要向職員查詢卻又受語言障礙所限。近日2間日本鐵路公司：日本JR及阪急電鐵將推出「YYSystem」AI語音／文字實時翻譯服務。並由7月12日起至9月13日期間JR 大阪站和阪急大阪梅田站進行實時語音識別系統測試，也許能幫大家解決這個煩惱。

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暫未支援廣東話

是次採用的AI語音翻譯功能是由Aisin開發的YYSystem，可以實時翻譯多個語言，與日文同時在透明的屏幕上顯示。支援的語言多達23種，記者翻看官網，發現23種支援語言中包括有港人應該會用到的繁體中文（台灣）、簡體中文（中國）、英文等，雖然暫時未見到「廣東話」，但港人講普通話／英文相信也不成問題吧。

由Aisin開發的YYSystem，可以實時翻譯多達23種語言

聽障人士也受益

今次的YYSystemAI語音翻譯功能除了可以協助遊客之外，亦可以幫到聽障人士。透過測試期間的數據，Aisin會分析系統及檢視是否可以應對車站常用的語言及表達清楚意思。此計劃預計於翌年的大阪世博會正式採用。

語音辨識系統「YYSystem」是一個運用語音和聲音視覺化的獨特演算法，以提供「通訊支援」的應用程式。專為公司有聽力障礙的員工開發，目前正在擴大使用範圍和功能，包括為外國人提供多語言支援。在日本設計振興會主辦的「2023 Good Design Award」中被選為「Good Design Best 100」之一。其中20個特別優秀的設計中，有1個獲得了「Good Design Gold Award（經濟產業大臣獎）。」

YYSystem本身亦有iOS及Android版本，不過只能用日本戶口下載，且免費試用日數有限，及後需要付費使用。