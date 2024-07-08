AlipayHK7月優惠｜免費送電話卡、回贈話費入￥100增值￥220｜平時北上當然要準備通訊設備，Alipay HK7月又有優惠，可以免費拎電話卡以及有話費增值回贈，即睇領取優惠步驟！



增值話費回贈．￥100可以獲得￥220話費

平時北上旅行當然要準備定電話卡用作通訊聯絡，而近日Alipay HK7月與中國電訊推出免費電話卡優惠以及增值話費回贈優惠，只要入￥100可以獲得￥220話費，即睇領取優惠步驟啦！

免費電話卡領取步驟⬇

只要完成以下步驟後帶同回鄉證，即可領取免費電話卡，內含¥100儲值額，可用作扣除¥29的月費，等同免3個月月費，每個月享有50GB數據用量，包括20GB通用數據及30GB定向數據，定向數據可以用於常用的大陸APP，例如抖音、愛奇藝等，不過要留意，曾開通過中國電信電話卡的客戶無法再次換領，即睇換領步驟和地點！

換領地點：深圳市羅湖區南湖街道辦人民南路2028號金光華廣場L1-027-028華為店

換領時間：上午11時至下午6時

回贈話費入￥100增值￥220領取步驟⬇

正使用中國電信內地電話卡的用戶只要完成以下步驟後，親身到門市增值￥100話費，即可獲得￥220話費。

北上旅遊必備App⬇

北上前要做準備，除了申請回鄉證及換領免費電話卡之外，肯定要搵好嘢食。下載定北上旅遊App，包括多個美食、外賣、訂座app，讓大家到大陸旅行搵食時更方便。