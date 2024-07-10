Samsung Galaxy Z Flip6 實機上手試｜細摺機多色揀、AI加持外屏好玩｜早前記者率先試玩會，即場上手試三星新一代「細摺」手機Samsung Galaxy Z Flip6及「大摺」Samsung Galaxy Z Fold6。本文為Flip6介紹文，今代首要強良是追加了Galaxy AI 人工智能系統，在上網、文書、SNS、相片處理多方面都有實用新功能，而機身上的「外屏」細芒亦有更多有趣小玩意。機身顏色選擇更多，且相機鏡頭金屬圈跟機色統一配色，更加美觀！



磨沙方邊設計｜手感紮實更美觀

Samsung Galaxy Z Flip6機身上手的手感跟上代大至一樣，機邊比上代更具磨沙感，令到它的觀感跟機面顏色更統一（5代比較令面、似金屬色）。機邊的cutting亦由曲面圓邊改為起角設計，不單令手感更紮實，而且視覺上令到摺合後的貼合度更高、更緊密。

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Samsung Galaxy Z Flip6 實機上手試｜細摺機多色揀、AI加持外屏好玩 (黃寶瑩 攝)

主機使用了為三星訂製的Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy晶片，加上首次加人 Vapor Chamber 冷卻系統，散熱表現更理想，長時間打機睇片都一樣順暢不熨手，至於詳細跑分方面，就要等正式推出後再詳細試玩了。

Samsung Galaxy Z Flip6機身上手的手感跟上代大至一樣，不過方角cutting機邊握持感更實在。 (黃寶瑩 攝)

Z Flip6機邊比上代（圖左）更具磨沙感，令到它的觀感跟機面顏色更統一。 (黃寶瑩 攝)

7種機身配色｜可愛、中性也照顧到

首發的機身顏色選擇一共有7種，除了：淺黃 Yellow／淺藍 Blue ／銀灰 Silver Shadow／淺綠 Mint，以及網店限定淺橙色，以及黑 (此色獨有暗紋)／白兩種比較中性的配色。更值得一提是Samsung Galaxy Z Flip6的後鏡頭刻意加粗了金屬外圈，且選用跟機身一樣的金屬色，美觀之餘更有一體感。

Samsung Galaxy Z Flip6 實機上手試｜細摺機多色揀、AI加持外屏好玩 (黃寶瑩 攝)

Samsung Galaxy Z Flip6的後鏡頭金屬外圈跟機身統一用色，美觀之餘更有一體感。(黃寶瑩 攝)

細屏如此多Fun

Samsung Galaxy Z Flip摺合後機外有個細屏幕，6代的外屏尺寸跟5代相約，Samsung Galaxy Z Flip摺合後機外有個細屏幕「FlexWindow」，新一代加了更多自選widget：包括 Samsung Health 、SmartThings、提醒Reminder 及 Samsung 新聞等，而且在摺疊狀態也可以輕鬆叫出各種有用的 Al 輔助功能。

不過記者覺得買三星細摺的用家，最喜歡的可能以下這個好可愛小玩意 Interactive Wallpaper；wallpapaer內面有很多動物公仔頭，擺動機身時它們會隨之翻滾。另外還有根據時間和天氣生成的桌面背景 Photo Ambient。

「FlexCam」5000萬像素｜AI加持升級

將Samsung Galaxy Z Flip6半摺成L型後，擺在檯面上自拍影相的用法極之實用。除了1200萬素像超廣角鏡頭，而廣角主鏡頭就由1200萬像素一躍加強至5000萬像素，加上有AI加持升級的相機「FlexCam」，不但對無準、散景順暢，人工智能可以因應拍攝主體、幫你自動變焦構圖，又有Nightography 黑夜亮攝功能及 Super HDR 高清影像功能。

（現時Samsung Galaxy Z Flip6拍攝的相片仍未能公開，當HashTECH取得實機外拍時，將另文再分享試相及使用心得。）

將Z Flip6半摺成L型後，擺在檯面上自拍影相的用法極之實用。(黃寶瑩 攝)

細屏屏機實用方案

AI在多方面為Samsung Galaxy Z Flip6用家提供支援，更多詳細用法可以參考另一條新機文：Samsung Galaxy Z Fold 6上手試。而細機之中，記者最喜歡它摺成L型擺在檯面，開翻譯app時一邊出原文、一邊出翻譯文，一人睇一邊好實用。

其他AI實用功能節錄：

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語音翻譯 Interpreter ：在靈活的 FlexMode 界面開啓對話模式，輕鬆實現雙向翻譯

開翻譯app時主屏會顯示原文、外屏顯示翻譯文，一人睇一邊非常好用。(黃寶瑩 攝)

開翻譯app時主屏會顯示原文、外屏顯示翻譯文，一人睇一邊非常好用。(黃寶瑩 攝)

Samsung Galaxy Z Flip6 簡短用後感想：記者認為Samsung Galaxy Z Flip6 本身已是市場少有的細屏對摺型摺屏手機，輕便好用易帶出街，很有獨特性。6代看上去變化不大，其實在硬件性能／AI功能方面都大有進步，而且機身設計的細節位改修得更完整，手感相當好。

Galaxy Z Flip6 基本性能簡介

主屏幕：6.7 吋

機身顏色：淺藍、淺黃、銀灰、淺綠、橙、黑、白

核心晶片：Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy

電量：4,000 mAh 電池

鏡頭：全新 5000 萬像素廣角鏡頭及 1200 萬像素超廣角鏡，支持Super HDR 高清影像功能

售價及發售日待定

Galaxy Buds3 Pro

同期公布新作還有2款全新藍牙耳機，今次Buds3系列使用了耳柄式設計，可以用捏合手勢控制及24biu96KHz Hi-Fi 無損音質。

Galaxy Buds3是開放式設計，减少長時間佩戴時對耳朵的壓力，適合全天佩戴。而Galaxy Buds3 Pro是入耳式ANC降噪款式，還有LED燈效果。兩款耳機都支援「Galaxy Al 語音翻譯」，與 Galaxy Z Fold6/ Z Flip6 配對後即可使用即時傳譯，更強勁的是手機可以同步進行其他操作如相機打卡，互不影響。（售價及發售日待定）

同場睇：Galaxy Buds3 Pro藍牙耳機(黃寶瑩 攝)