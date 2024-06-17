Samsung Galaxy Book 4 Edge AI PC 上手實測｜Samsung 早前推出全新世代 AI 手提電腦 Galaxy Book4 Edge，以創新AI技術和強大硬件性能，為notebook市場帶來革命性的體驗。記者有幸率先親身體驗這款備受矚目的AI手提電腦，當然第一時間分享一下它的實際表現吧。



輕盈便攜出行無負擔

記者拎到 Galaxy Book4 Edge 的第一印象便是：輕！14吋版本的機身重量僅約1.2kg，作為長期使用 MacBook Air 的筆者，都為之驚豔。無論是上班通勤還是出差旅行，都能輕鬆攜帶，完全不會感到負擔。更讓人意外的是，在這麼輕薄的機身內，Galaxy Book4 Edge竟然還能提供不俗的性能表現。

只有不足1.2kg的 Galaxy Book 4 Edge 非常輕便

接下來繼續評測Galaxy Book4 Edge的性能，利用Geekbench 6跑分軟件進行測試。單核心跑分達到約2650分，多核心更是接近14000分，多核心的分數竟然比Apple M2版本的MacBook Air還要高出一些。而且GPU性能同樣出色，以21000分的成績與許多中階遊戲本不相上下。接著利用Xbox GamePass雲端平台，在Galaxy Book4 Edge上試玩了多款3A大作。令人驚喜的是，即便是在輕薄本上，這些遊戲依然能夠流暢運行，畫質穩定在1080p 30fps以上。對於一款定位為生產力的輕薄筆電而言，Galaxy Book4 Edge的遊戲性能已經非常亮眼。

跑分數值相當不錯

AI效率大幅提升

Galaxy Book4 Edge最令人期待的賣點莫過於其AI能力。得益於優化後的AI運算速度，內置的Copilot、Cocreator等AI輔助軟件都能實現極其迅速的回應。首先利用Cocreator的AI繪圖功能為例，從輸入文字描述到生成多張參考圖片，整個過程只需約5秒鐘。對於經常使用AI工具的創意工作者而言，如此高效的AI運算能力必將大幅提升工作效率。當然，接下來使用Copilot時，無論文字反應或是繪圖等回應，都算有不錯的表現，對於常用AI工作的用家們，應該非常有幫助。

利用不同的AI軟件工作，提升效率

續航持久全天候生產力

對於手提電腦而言，再強大的性能如果續航力跟不上，也只是紙上談兵。Galaxy Book4 Edge在這方面同樣表現出色。記者在最大亮度下於戶外連續使用了一小時，電量僅下降15-20%左右。若是在室內以一般亮度使用，相信全天候待機完全不成問題。如此出色的續航力，總可以讓用家擺脫電源束縛，隨時隨地投入工作或娛樂。

AMOLED屏幕非常亮麗，就算在戶外使用都可以看清畫面

那麼，一款合格的AI手提電腦需要滿足哪些條件呢？官方指至少需要具備以下三點：

1. 處理器內置獨立NPU（神經網路處理器）單元，如Galaxy Book4 Edge搭載的Snapdragon X Elite處理器便內建45 TOPS的NPU。



2. 鍵盤上設有AI功能直接呼出的專屬快捷鍵。



3. 內置記憶體容量至少達到16GB或以上，以應對AI運算的高記憶體需求。



+ 1

總結

Samsung 最新 Galaxy Book4 Edge 不僅完美滿足了AI PC的三大要點，而且在AI與雲端連接、跨裝置協同等方面進行了深度優化，如果大家平日主力用Samsung手機、平板等，更可以體驗到更完美的工作體驗。

Galaxy Book4 Edge 14吋（Snapdragon X Elite X1E-80-100處理器、16GB RAM + 512GB） 售價：$11,980

Galaxy Book4 Edge 16吋（Snapdragon X Elite X1E-84-100處理器、16GB RAM + 1TB） 售價：$14,680

Samsung Galaxy Book 4 Edge官方規格