Samsung Galaxy Z Fold6 實機上手試｜同場睇Galaxy Watch Ultra／藍牙耳機 Galaxy Buds3系列｜早前記者率先試玩會，即場上手試三星新一代「大摺」Samsung Galaxy Z Fold6、「細摺」手機Samsung Galaxy Z Flip6。本文為Fold6介紹文，簡單介紹這新一代三星摺屏手機的特點，以及各種Galaxy Al帶來的實用功能！



機身更輕更薄｜屏幕也闊了

Samsung Galaxy Z Fold6 使用7.6吋屏幕、機身更輕更薄，僅重 239g，比Z Foid5輕14g，且聽從用家感想後，使用時會發現垂直手機去去計算，無論是張開／摺合後的內／外屏幕，均變更加闊（比ZFold5 闊2.7mm、摺合時闊了1mm），另外值得一提是屏幕的邊角由圓角變得更銳利，視覺上整個芒看上來會更大。

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Samsung Galaxy Z Fold6 使用7.6吋屏幕、機身更輕更薄(黃寶瑩 攝)

支援最高 2,600流明亮度

Galaxy Z Fold6 的7.6吋屏幕支援最高 2,600流明亮度，配合其GPU內置光線追蹤技術，打機時的畫面活靈活現，而睇片時亦都是相當順暢。首次加人 Vapor Chamber 冷卻系統，散熱表現更理想，長時間打機睇片都一樣順暢不熨手，至於詳細跑分方面，就要等正式推出後再詳細試玩了。

論是張開／摺合後的內／外屏幕，均變更加闊，屏幕的邊角由圓角變得更銳利，視覺上整個芒看上來會更大。(黃寶瑩 攝)

各種文書處理上，Samsung Galaxy Z Fold6 都可輕鬆用盡方型大芒優勢，可以上下／左右分屏使用。

Samsung Galaxy Z Fold6 都可輕鬆用盡方型大芒優勢，可以上下／左右分屏使用。

摺屏摺合加緊密加耐用

而摺機用家另一樣最關心的就是屏幕在多次開合後夠不夠耐用，使用了「雙軌結構鉸位」及Gorila Glass Victus 2 屏幕及後蓋玻璃，記者自己試玩就覺得屏幕摺合後更加緊密，觀感非常好。官方表示新機能更均勻分散外部衝擊及摺合時的壓力，打開機面觀察，覺得摺痕亦比上代少了一點。

Galaxy Al幫助提升工作效率

老實講手機CPU、屏幕、鏡頭當然是一代比一代勁，再改革、再加強也沒甚麼睇頭，現在科技界最重點話題當然是AI 人工智能啦！Samsung Galaxy Z Fold6 採用 Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy 處理器，CPU、GPU及 NP都有特別為 AI運行去強化硬件性能，配合Galaxy Al 去提升手機日常使用性能，在影相、文書、上網各方面都有一些看來不顯眼，用落才知道很實際的新想法。三星亦承諾會為 Samsung Galaxy Z Fold6 提供7代作業系統更新及7年安全更新，保證你的手機不會被新科技淘汰。

PDF內容直接翻譯



Samsung Galaxy Z Fold6的系統有大量AI功能，比如内置筆記助手 Note Assist、可以將影片／錄音轉錄為文字簡報的 Transcript Assist ，更可以將PDF內容直接翻譯。

全新 Sketch to image 功能好好玩



全新 Sketch to image 功能可以將Notes 或媒體瀏覽器內的相片用S Pen或手寫加上簡單線條，比如幫人像加上眼鏡或帽子等等，之後AI就會將它轉換成非常美觀又真實的相片！還有幾個選擇給你揀；又或是以AI繪圖將相片改為油畫、漫畫風格。

用S Pen或手寫加上簡單線條，比如幫人像加上眼鏡或帽子等等，之後AI就會將它轉換成非常美觀又真實的相片。 (黃寶瑩 攝)

Samsung Keyboard Composer



可根據簡短的關鍵宇生成文本，比如我是一個IG小編，想寫一單推介「炒飯」「好好味」、午餐時段更「買一送一」的推文，只要簡單打機個keyword，並指明是為email、社交媒體而設，風格要認真還是輕鬆，就會自動生成文字。

Circle to Search



而Circle to Search 就是在任何相片上以S Pen或手寫打個圈，即可搜尋圖片，進行翻譯，甚至幫你解答數學題目。家長教小朋友數學時包保不會「失威」。

Galaxy Z Fold6基本性能簡介

體積：132.6 x 153.5 x 5.6mm

摺合體積：68.1 x 153.5x 12.1mm

屏幕：張開時7.6吋

重量：239g

核心晶片：Snapdragon® & Gen 3 Mobile Platform for Galaxy

擴大 1.6 倍的 Vapor Chamber 冷卻系統，散熱更快更廣，遊戲體驗暢通無阻

機身顏色：銀灰／淺粉／軍藍

售價及發售日待定

同場睇：極致功能頂配智能手錶 Galaxy Watch Ultra

同期公布新作，還有極致性能旗艦級智能手錶Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch 7，以及兩款全新藍牙耳機 Galaxy Buds3系列。

最新Galaxy Watch 7代智能手錶系列，當中最觸目的當然是首次登場、規格頂配、功能最強大的智能手錶 Galaxy Watch Ultra！它是Samsung 個人數碼gadget中首款使用3nm製程核心晶片的機種，目標用家為超好各種極限運動、戶外活動的狂熱愛好者，使用了Grade 4鈦合金錶身、藍寶石玻璃錶面。電量方面也非常誇張，充滿電後足足可用100小時，可在-20°C 至高達 55°C 的極端温度下運行，又可在海平面以下 500 米至海拔 9,000 米高山中使用。

Galaxy Watch Ultra 規格簡介

Grade 4 鈦合金錶身／藍寶石玻璃錶面／10ATM 及 IP68 防水防塵等級／ MIL-STD－810H 軍規級認證／可在-20°C 至高達 55°C 的極端温度下運行／可在海平面以下 500 米至海拔 9,000 米的極端高度運行／巔峰亮度最高可達 3,000 nits，配合夜間模式錶面，任何光線下均可清晰顯示屏幕（售價及發售日待定）