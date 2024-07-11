Apple Back To School 2024 蘋果教育優惠 2024｜Apple BTS 活動終於開始，即日起至 9 月 30 日，在學及已獲取錄的大專院校學生和教職員，即可用教育優惠購買 iMac﹑MacBook 和 iPad 等產品，最高減近 $2,400，出MacBook 送 AirPods，買 iPad 時同購 Apple Pencil。



Apple Back To School 2024 的 Mac機 或 iPad 優惠，合資格大專院校學生和教職員可以「教育價」出 Mac 機，按不同型號分，最高可享 $2,400 折扣。但留意優惠不包括購買官方翻新機，亦分期付款買機優惠亦不可與 Back to School 購物推廣優惠同時使用。

教學優惠附送禮品

除了機價即減外：成功購買不同款式主機，均加送相應的藍牙耳機：

Mac mini 即送AirPods (第 2 代)

iMac／MacBook Air／MacBook Pro主機即送AirPods (第 3 代) 配備 Lightning 充電盒

或加差價換購Magsafe版AirPods／AirPods Pro (第2代）／AirPods Max。

出平板電腦 iPad Pro 11” / 13” with M4 chip 或iPad Air 11” / 13” with M2 chip，會加送Apple Pencil Pro或Apple Pencil（USB-C版本）。記者實試時發現，在網店選揀iPad機款並點擊加購Apple Pencil 選項時，會以為支筆是要收費的，但去到最後付款位置，就會見到有相應減免，不用擔心！

Apple Back To School 2024 六大產品優惠👇👇

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資料來源：Apple