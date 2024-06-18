M4 iPad Pro vs M2 iPad Air選購攻略｜WWDC24 iPadOS 18新AI功能｜近年Apple iPad系列產品線愈來愈多元化，由入門款iPad 10、中階iPad Air、iPad Mini到旗艦級iPad Pro，多達6款不同尺寸、規格的iPad可供選擇。這固然能滿足不同用家的需求，但面對如此多的選擇，不少朋友都感到眼花撩亂，不知該如何入手。今天充記者就與跟大家分享挑選iPad的幾個心得，輕鬆找到最適合自己的那一款！



其實如果大家不在乎預算，那麼頂配的M4 iPad Pro絕對是性能怪獸，無論是多媒體創作、遊戲娛樂都難不倒它。然而，動輒7、8千元的售價可不是一般人負擔得起的。萬一選錯了機型，最終功能無法滿足用家需求，豈不是非常划不來？因此，建議大家還是要認真分析自己的使用情境，才不至於花冤枉錢。

Apple現時有六款不同size、性能及賣點的iPad，究竟如何選擇呢？

六大iPad規格比併

目前Apple官網仍然在售的iPad產品線包括：

－11吋/13吋 M4 iPad Pro

－11吋/13吋 M2 iPad Air

－10.9吋 iPad 10

－8.3吋 iPad Mini 6

這六款iPad在屏幕尺寸、處理器性能、售價等方面各有不同，那麼該如何從中選出最適合自己的那一款呢？不妨先來看看主要的使用需求是什麼。

+ 7

追劇、追蹤社群、剪輯影片：M2 iPad Air盡享多媒體樂趣

如果平時喜歡用iPad打打遊戲、追劇、瀏覽社群媒體，偶爾還會剪輯一些IG、YouTube Shorts或Reels的影片。那麼推薦選擇11吋的M2 iPad Air。它在最平只賣$4599，提供了足夠強大的M2處理器效能，能流暢運行絕大多數App。而176克的機身重量攜帶也毫無負擔。

除了性能優異，M2 iPad Air的屏幕顯示效果同樣出色，500尼特亮度、P3廣色域，看影片玩遊戲都賞心悅目。再加上一對立體聲揚聲器，音質表現可圈可點。五種繽紛配色中，我個人最愛這款粉藍色，低調又有質感。如果你跟我的使用習慣類似，那麼M2 iPad Air會是你最理想的選擇。

M2 iPad Air性能十分強大，而售價只是iPad Pro一半，非常抵買。

專業創作、辦公生產力：M4 iPad Pro是不二之選

當然，如果專業的設計師、攝影師或影片創作者，那麼M4 iPad Pro無疑是夢幻逸品。搭載當前Apple最強大的M4處理器，加上機背的石墨烯散熱材質，即便長時間高負載運作也不會輕易發燙降頻。無論是4K、8K影片剪輯，亦或是CAD、3D渲染等複雜運算，M4 iPad Pro都能帶來無與倫比的效能體驗。

如專業人事，需要多繪畫、專業

WWDC24 公布iPad Pro、iPad Air追加AI功能

另外，在最近的WWDC24公布的iPadOS 18，將會為為M4 iPad Pro／M2 iPad Air加入了更多AI輔助功能，例如能根據筆記自動生成插圖的AI 繪圖助手、圖像分割填色的Image Playground、自動校對文法和語氣的寫作輔助工具等。對於經常使用生產力App的用家而言，這些AI加持的新功能，勢必能大幅提升工作效率。

WWDC24 公布了今年秋季為iPadOS 18加入不少新AI功能，但必須要M系晶片iPad才可以使用。

需要選1TB以上容量的iPad Pro嗎？性價比恐怕不高

不過，當選購iPad Pro時，可能會有疑問：是否一定要選擇1TB以上的大容量版本呢？畢竟Apple在1TB及以上容量的機型中，額外增加了一顆GPU核心及由8GB Ram升至16GB Ram。這是否意味著，選擇更大容量就能獲得顯著的性能提升？

綜合多家國外媒體的跑分測試，少了一顆GPU核心的機型，整體性能其實只會下降數個巴仙左右。相比之下，1TB版本要比256GB高出約3000-4000港幣。為了區區幾個百分點的性能提升，而多花如此巨額，性價比實在偏低。因此，建議一般用家選擇256GB或512GB容量即可，使用上都已經綽綽有餘。

繪圖設計要如何挑選？兩個等級任君選擇

如果打算將iPad作為創作繪圖的工具，那麼新款M2 iPad Air和M4 iPad Pro都對應了Apple Pencil Pro。全新的筆觸旋轉偵測，iPad更像一個真實的畫板。當然，受限於屏幕反應，在iPad Air上繪圖時，筆觸可能會有一絲延遲感。但對於業餘愛好者而言，這點輕微的延遲並不影響整體體驗。反之，如果專業繪圖者，那麼為了最順暢的繪圖體驗，還是建議你直上M4 iPad Pro。畢竟它擁有業界頂尖的ProMotion自適應高刷新率技術和超低延遲觸控，能帶來媲美實際紙筆的流暢感。對於專業創作需求，M4 iPad Pro是當之無愧的首選。

M2 iPad Air可算是性價比相當高的選擇

預算有限、需求單一：iPad 10 是學生、長輩的最佳選擇

最後，如果預算有限的學生族群，只需要一台平價的上網追劇神器。亦或是想送給長輩一台容易上手的平板電腦，那麼定價最親民的iPad 10會是不二之選。雖然它採用的是上一代A14處理器，但對於基本的文書處理、瀏覽網頁、追劇娛樂綽綽有餘。

而iPad Mini 6則適合注重攜帶便利性的用戶，例如經常出差的商務人士。8.3吋的袖珍尺寸，放入公事包、手提袋毫無負擔。加上與iPad Air同級的A15處理器，小巧歸小巧，性能卻一點也不馬虎。唯一要注意的是，市場傳聞蘋果可能在今年底推出全新的iPad Mini 7，搭載M系列處理器。如果你不是很急著入手，不妨再觀望一陣子。

選iPad不必眼花撩亂！搞懂自己的需求最重要

看到這裡，相信大家對於如何選購iPad，心中應該有了明確的答案。歸根究柢，選擇iPad的關鍵，還是在於理清自己的實際使用需求。為了追求多媒體娛樂、社交互動的輕度用戶，還是專業的設計師、創作者？還是更在意性能，還是更看重性價比？唯有搞清楚這些問題，才能在琳瑯滿目的iPad陣容中，找到最適合自己的機型。

同場加映：iPadOS 18 Apple Intelligence 重點功能

- 智慧寫作工具：能夠即時生成文字（如回覆電郵等），亦可校閱或按特定語氣重寫用戶自己的文字。

- 優先通知：分析用戶個人背景及習慣，將重要的通知置頂顯示；AI 亦會自動將通知內容總匯成重點顯示。

- 優先郵件：自動將重要的郵件置頂顯示，如今日出發的登機證等；亦增加智慧回覆功能，Apple Intelligence 能識別電子郵件中提出的問題，並快速起草包含正確資訊的回覆 。

- 減少打擾模式：分析通知內容後只顯示用戶可能需要立即關注的內容，並他則不作顯示以減少用戶打擾。

- 圖像生成功能 Image Playground：只需輸入幾個單字即可生成圖片，有 animation、 illustration 和 sketch 3 種風格可以選擇。最方便是它將整合到 Message、Freeform 和 Keynote 等 app 內，例如用戶可以在 Message 中直接生成圖片來回覆訊息。

WWDC 2024懶人包

- emoji 生成功能 Genmoji：輸入文字以生成獨一無二的 emoji，甚至能夠以用戶相片庫中的人物相片作原型生成 emoji ；亦能以生成出來的 emoji 作 Tapback。

WWDC 2024懶人包

- Image Wand 圖像棒：能將用戶所畫的圖像轉換為相關圖像；照片中也新增清理工具，能快速移除背景中的路人等。

- 以文字搜尋相片及影片：Apple Intelligence 會分析用戶的照片及影片，只要輸入文字描述就能搜尋到照片及影片，甚至是影片中的特定段落。