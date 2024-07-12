Samsung Galaxy Z Fold6﹑Z Flip6香港推出！｜售價+優惠｜早前Samsung Galaxy Unpacked 發布會驚艷亮相的 Galaxy Z Fold6 和 Galaxy Z Flip6，憑藉纖薄輕巧的機身設計﹑堅固耐用的材料和與生俱來的多功能性，新一代 Galaxy Z 系列再次樹立標杆。而兩款新手機，以及Galaxy Watch等配件一併於香港推出，立刻睇銷售詳情！



Samsung Galaxy Z Fold6﹑Z Flip6完美AI大升級

Samsung Galaxy Z Fold6 對稱流暢的外觀設計，搭配優化比例的機面屏幕，帶來近乎無縫的視覺體驗。S Pen 觸控筆與大尺寸屏幕的組合，為創作﹑記錄和辦公開啟無限可能。Galaxy AI 的加持讓生產力事半功倍:AI 翻譯讓溝通無障礙，編寫助手讓郵件社交一鍵生成，而圖像轉換則點石成金，讓塗鴉變藝術。此外，強大的 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦芯片，以及先進的散熱系統，成就卓越遊戲體驗。雙屏協同﹑分屏多任務，Galaxy Z Fold6 讓工作娛樂盡在掌控。

Samsung Galaxy Z Fold6﹑Z Flip6 正式香港推出

Samsung Galaxy Z Fold6 使用7.6吋屏幕、機身更輕更薄(黃寶瑩 攝)

同步推出多啦A夢限定版Z Flip6

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論是張開／摺合後的內／外屏幕，均變更加闊，屏幕的邊角由圓角變得更銳利，視覺上整個芒看上來會更大。(黃寶瑩 攝)

另外，如果用家追求時尚，Galaxy Z Flip6 定是不二之選。搭配多彩撞色外觀，時刻展現獨特品味。FlexCam 靈活自拍，趣味短視頻信手拈來。3.4寸 FlexWindow 副屏不僅支援更豐富的小工具，還能根據用戶習慣智能優化，是效率與創意兼備的得力助手。AI 還為 Galaxy Z Flip6 帶來更多驚喜:人工智能變焦捕捉最佳構圖，黑夜攝影無懼黑暗，而支持流行社交 App 內直接分享。

Samsung Galaxy Z Flip6 實機上手試｜細摺機多色揀、AI加持外屏好玩 (黃寶瑩 攝)

Samsung Galaxy Z Fold6 提供 256GB、512GB、1TB 三種容量版本，售價分別為 $14398、$15398 以及 $17398 。三星 Galaxy Z Flip6，提供 256GB 和 512GB 兩款版本，售價分別為 $8698 和 $9698 。

而多啦A夢限定版Galaxy Z Flip6售價為 $10698，即日起接受預訂。

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Galaxy Watch7﹑Watch Ultra﹑Buds3 多元升級

除了摺疊屏幕手機，Samsung 的穿戴設備也帶來了耳目一新的進化。

定位運動健康的Galaxy Watch7，借助第二代 BioActive 傳感器提供更準確的健康數據監測。首創糖化終產物(AGEs)指數檢測，對飲食生活方式一目了然。3nm 高效芯片和雙頻 GPS 加持，續航和定位能力再獲提升。無論運動記錄還是睡眠分析，Galaxy Watch7 都是您的健康管家。睡眠呼吸暫停檢測功能更獲FDA認證，貼心守護夜間健康。

Galaxy Watch Ultra 則專為極限運動愛好者打造。Grade 4 鈦合金外殼和10ATM防水等級，讓腕表經得起風浪考驗。全新多運動追蹤﹑心率區間訓練等專業級功能，是登山﹑潛水﹑三項全能的絕佳夥伴。快捷鍵和夜間模式加持，體驗更顯人性化。續航長達100小時，可長時間征服極限。

而在音樂領域中，Galaxy Buds3 系列的表現同樣亮眼。Buds3 和 Buds3 Pro 各具特色，滿足不同場景需求。Buds3 Pro 配備先進雙單元揚聲器，支持無損傳輸，營造沉浸式聆聽體驗;加上機器學習的環境噪音識別，無論音樂還是通話，音質始終出色。開放式設計的 Buds3 則適合長時間佩戴，全新手勢交互更顯便捷。連接 Galaxy Z 系列手機，即可享受同聲傳譯等 AI 增強功能。

同場睇：Galaxy Buds3 Pro藍牙耳機(黃寶瑩 攝)

Samsung Galaxy Watch Ultra 售價為 $5,098、Galaxy Watch7售價為 $2,798（40mm／LTE） 、 $2,398（40mm／藍牙） 、$2,998（44mm／LTE） 、 $2,598（44mm／藍牙）。Galaxy Watch FE （40mm／藍牙）售價為$1,598。Galaxy Buds3 Pro售價為 $1,998、Galaxy Buds3售價為 $1,398。