手機過熱大陸網民竟放入雪櫃？仲結埋冰！4招正確幫手機降溫方法｜根據天文台天氣預報，高溫天氣持續，每星期總有幾日掛上酷熱天氣警告，不只是人，連手機也要降溫。近日，四川一名居民因手機過度發熱，竟將手機放入雪櫃冰格試圖迅速降溫，而且足足一日沒取出。



用錯降溫方法的風險

該用家因手機過熱，竟將其放入雪櫃冰格，希望通過極低溫度迅速降溫。可是，他把手機放入雪櫃後卻忘記取出，長達一日後來再拿出來，發現手機已經「結冰」。幸運的是，用風筒吹過後，手機竟能重新開機繼續使用，當下沒有發現出現問題。

然而，這一方法不僅無效，反而有導致更嚴重的問題。手機在雪櫃內長時間處於極低溫度，會對手機內部的精密元件造成不可逆的損害。例如，電路板上的焊點可能因溫差劇烈變化而開裂，影響電路正常工作；螢幕也可能因冷凝水結冰而損壞。此外，手機在冰箱內冷凍後取出時表面溫度驟升，空氣中的水汽會迅速在手機表面凝結成水滴，進一步增加短路和腐蝕的風險。

👇👇4個令手機增溫原因👇👇

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正確的手機降溫方法

1）關閉電源自然冷卻

當手機出現過熱問題時，最安全和有效的方法是立即關閉手機電源，讓其自然冷卻至室溫。關閉電源可以減少手機內部的工作負荷，防止過熱情況進一步惡化，並避免高溫下繼續使用可能帶來的安全隱患。

2）避免高溫環境

使用手機時應盡量避免在高溫環境下操作，如陽光直射的戶外、高溫的車內等。這些環境容易導致手機快速升溫，引發過熱問題。平時使用時可以盡量在陰涼、通風的地方操作手機。

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3）拆除保護殼

保護殼雖然能有效防止手機受外力損傷，但也會阻礙散熱。因此，當手機發熱時，可以暫時拆除保護殼，幫助手機更好地散熱。

4）避免邊充電邊使用

充電時手機本身就會發熱，如果同時進行高耗能的操作（如玩遊戲、看視頻），會加劇發熱問題。因此，盡量避免邊充電邊使用手機。

資料來源：快科技