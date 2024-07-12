Google Maps 近期終於為 iOS 和 Apple CarPlay 用家，加入 Android 用家一直享受的「時速顯示」和「限速提醒」功能。有了這些功能，iPhone 車主就能更輕鬆睇到當時的限速情況，避免因超速要繳交罰單，提供更安全的駕駛體驗。



「時速顯示」和「限速提醒」功能早在 2019 年，就在 Android 和 Android Auto 上推出。如今，iPhone 用家也能在 Google Maps 上享受到這些功能，這對於那些依賴 Google Maps 導航的駕駛者來說無疑是一大福音。

當 iPhone 用家在 Google Maps 上開始導航時，系統會自動顯示車輛現時的行駛速度，單位為英里或公里，這取決於用家所在的地區設定，如香港即會是公里。用家可以通過點擊Google Maps 中的個人頭像，然後進入「設定 > 導航 > 駕駛選項」來啟用功能。一旦啟用，「限速提醒」功能會根據所在地區的限速規定改變速度顯示器的顏色，提醒駕駛者保持在合法的速度範圍內行駛。

提高駕駛安全

「時速顯示」和「限速提醒」引入對於提高駕駛安全性有著顯著作用。駕駛者不再需要頻繁查看車輛的儀表板，只需瞟一眼導航螢幕就能了解當前車速，減少因分心駕駛而引發的交通事故風險。同時，即時的速度提醒能有效幫助駕駛者避免超速，從而降低收到罰單的風險。

Google 特別強調，App 內的時速顯示僅供參考，因外部因素可能會導致 App 的讀數與車輛實際速度存在輕微差異。因此，駕駛者不應過度依賴。

資料來源：Techloy