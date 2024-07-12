油天小學生成熱話｜保錡斥小薯茄抽水欺凌、網民罵港航送機票多餘｜現在YouTube及社交媒體為了流量，為了流量和觸及率，各大「小編」都需要非常準備的時事觸覺，抽水抽遲一陣都會out。不過有時抽水抽得多、抽中火水，都可能會被網民反擊，可說是兩刃刀。最近油蔴地天主教小學3位小六男生就2024年升中放榜接受香港媒體訪問，一句「讀書是我的本分」加上三人有趣的表情互動，在網上大受歡迎；同時亦有很多商戶小編、KOL、YouTuber鬥快食流量發帖「抽水」，但就不是人人都抽得靚，很多都被指做法過火多餘。



程人富扮小學生拍片｜ERROR@保錡痛斥小薯茄抽水欺凌

而深受中小學生喜愛，風格搞笑清新的YouTuber「小薯茄」，成員程人富﹑朱Mic、肥蚊3人亦即時模仿受訪影片搶收視，模擬一個「最佳員工」接受訪問。影片出街後網民反應兩極

支持網民：「抽水快過Ikea小編」「叫你模仿，冇叫你超越」「抽到乾哂」「程人富真係好快手，抽水抽得好～好好笑呀！」

反對聲音：「唔好攞呢d野嚟抽水好嗎？好影響果幾位小朋友」「全抄毫無創意」「拍呢d 抽水片，唔怕爆公關災難咩？」「網絡欺凌咪呢啲囉！」

而ERROR@保錡（吳保錡）亦在個人facebook發文表示不滿，指不應利用兒童來賺流量，怕三人將來有童年陰影：「成年人必須學習多思考多用點腦，努力讀書、努力做好本分，本身是一件好熱血的事，就像有些人喜歡踢足球，他也可以每天去練習為目標奮鬥，為了自己想入的中學奮鬥，應該是欣賞，應該respect。」

油蔴地天主教小學3位小六男生就2024年升中放榜接受香港媒體訪問

他擔心忽然有大量YouTuber拍片嘲諷，會令小朋友會做成童年陰影，會覺得自己可能說錯了、講多了，將來就不敢再將心內說話照直講出來。保錡認為網民應該：「多點思考自己對社會的行為，不要只顧著流量而做成一個大錯，共勉之。」保錡近年型像正面，其發言引來大量認同，，覺得這類抽水片犬應該適可而止，認為「呢一種係欺凌行為」「終於有人反小著加（小薯茄），下場就好似arm channel咁就岩架啦」。不過亦有連登討論區網民指他過慮了，影片本身沒有踩低學生型像，而且認為ERROR平時也常常抽水，現在時一時唔偷雞做保長：「呢條友平時咪又係周圍抽水」「吳保錡教人用腦呢個題材又可以抽多次」

YouTuber「小薯茄」模仿油天小學生受訪影片搶收視。

保錡出po斥小薯茄抽水欺凌

香港航空「尋人」po被指用心不良被鬧

香港航空就在網上發文指要「尋人」，希望送機票給3位學生與家人暑假去旅行。網民認為三子並非公眾人物，所屬學校亦已公開，港航如果單純想令三個家庭開心，根本不必要出po「尋人」，根本上只是想賺流量。但亦有人覺得網民小題大造，指訪問是開心的，而送禮也是想大家開心，相信不會對三位學生跟其所屬學校、家長做成困擾。

油蔴地天主教小學3位小六男生就2024年升中放榜接受香港媒體訪問