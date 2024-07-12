iPhone 16或帶來40W快充革命　Pro Max版電池容量增至4769mAh

近日，微博上關於「iPhone 16系列或將支持40W快充」的話題引起了廣泛關注。據爆料，iPhone 16系列的充電功率將升級至40W，並且電池容量也將相應提升。



iPhone 16的鏡頭位置會有不同？（x）

具體而言，iPhone 16 Pro的電池容量從3274mAh增至3597mAh，提升了9.8%；而iPhone 16 Pro Max的電池容量則從4422mAh增至4769mAh，提升了7.8%。

iPhone 16皂的電量會有改動？（微博）

iPhone 16的這些改動，會吸引到你買嗎？

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這一消息引發了網友的熱議。有人認為蘋果繼續「擠牙膏」，令人哭笑不得，與Android機相比更顯突出。但也有人稱讚這一更新是「史詩級」的，希望蘋果未來能夠在屏幕刷新率上也向120Hz靠攏，以進一步提升用戶體驗。

對於這一傳聞，目前還沒有官方確認。不過可以肯定的是，在即將發布的iPhone 16系列中，蘋果將會帶來一些令人驚喜的功能和設計。

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