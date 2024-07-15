消委會子書閱讀器評測｜書展快到，雖然實體書能拿來最原始的閱讀樂趣，可是很多人都改為使用電子書閱讀器，方便把所有書都收藏在電子書內，隨身攜帶。消委會最新找來 12 款電子書閱讀器，從畫面質素、閱讀舒適度及使用方便程度等多個方面評比，發現 $1,300 的款式評分比逾 3 千的款式更高。



消委會找來的 12 款電子書閱讀器皆在香港有售，價格約在 $879～$3,500 不等，螢幕尺寸在 6 吋～10.3 吋之間，當中只有「PocketBook」為彩色螢幕。很多用家對於電子書閱讀器最關注的地方是螢幕質素，會不會反光、仿紙質效果如何。

消委會測驗發現，大部分電子書閱讀器在不同光度環境下，字體邊緣仍能圓滑顯示，當中有 6 款都在畫面質素上帶到滿分。唯「reMarkable」沒有背光設計，在低光環境下閱讀表現失色，只能獲 3 分。

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另一個關注的地方，就是載入電子書檔案的方便程度和支援檔案類別。消委會發現部分機款配套參差，如「Lenovo Yoga Paper」和「reMarkable」都沒有預設電子書店，因此只獲 1.5 或以下評分。消委會提醒，用家要留意部分電子書閱讀器購買中文電子書的情況有機會未必相同，有機會沒有部分電子書的中文版或電子書隨時下架。

消委會的測試中，Rakuten kobo Clara 2E 得到最高的 4.5 總評分，比起香港人常用的 Kindle 總評分高，在 6 個測試項目中都得到 4 分或以上，「畫面質素」一項更達到滿分，而且價格亦屬於比較低的 $1,299。

護眼貼士

消委會教路使用電子書閱讀器時的護眼貼士，首先應避免過度使用，如眼睛不適就應停止閱讀。每觀看20分鐘，宜休息至少20秒，並遠望20呎以外的景物，以放鬆眼球肌肉。另外，用家也應把電子書閱讀器的字體設定成適合的大小，在低光環境可以改用dark mode。

資料來源：消委會《選擇月刊》573期