冷氣機配循環扇．3大擺放方法 慳電又夠涼｜現時冷氣機應該都是大家每天都要開的電器，然而，僅僅依靠冷氣機來降溫，不僅電費高昂，且室內的冷氣分布也可能不均勻。為了解決這些問題，許多人開始使用循環扇來提升冷氣的效果，但到底如何有效地使用循環扇，讓冷氣的效果更佳，同時節省電費呢？就要參考以下教學：



為什麼循環扇能提升冷氣效果？

循環扇的設計使其能夠產生強力的螺旋風，這種風可以有效地帶動室內的空氣對流。當冷氣運作時，冷空氣通常會沉降在房間的下方，而熱空氣則會上升。循環扇可以將這些冷空氣均勻地分布到整個房間，使室內溫度更均勻，從而提升冷房效果。

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循環扇3個正確擺放位置

「台電電力粉絲團」在 Facebook 專頁指出，循環扇的擺放位置對其效果有著至關重要的影響。分享循環扇擺放位置的 3 大重點，幫助大家找到最佳的擺放點，以及有交發揮循環扇作用：

1）放於冷氣機出風口下方

首先應把將循環扇放置在冷氣機出風口的下方，與冷氣機同側。這樣可以直接利用冷氣機吹出的冷風，加速冷風的循環和分布。

2）房間的對角處

將循環扇放置在房間的最長對角處，並朝室內中央吹風。這樣可以最大限度地利用循環扇的風力，將冷空氣推向房間的各個角落。

3）45度仰角擺放

將循環扇以約45度的仰角擺放，讓後方的扇葉能捲入更多的冷空氣，並將熱空氣吹散和反射。這樣的擺放方式能夠促進室內的空氣對流，使冷氣的效果更為顯著。

節省電費的小技巧

使用循環扇配合冷氣機時，不僅可以提升冷氣效果，可以將冷氣的設定溫度調高1～2度，依然能夠保持舒適的室內溫度，這樣可以大幅減少冷氣的耗電量。另外，在天氣較為涼爽的時候，可以利用循環扇配合窗戶的自然風進行通風換氣，減少冷氣的使用時間。

資料來源：台電電力粉絲團@Facebook