手機充電又慢又熱？小米教正確充電秘訣：你個手機殼可能係元凶！手機每日都要充電，很多人都是隨便直接插在充電線上，不會理會太多充電知識！其實過度充電、暴露於極端溫度、忽視電池保護措施都會加速電池的老化，縮短手機使用壽命！小米最新分享多個充電秘訣，原來充電時用手機殼也有機會是錯誤做法。



使用原廠充電器和數據線

首先，使用原廠的充電器和數據線是至關重要。這些配件是專門該手機設計，能夠發揮出最好的充電過程。第三方的充電器和數據線可能不支援相同的快充技術，導致充電速度變慢，甚至可能損壞設備。（如iPhone因為環保政策只提供原裝充電線、並未附送充電器，亦建議參考手機品牌網頁上的規格資料，選購合適的火牛。）

+ 1

避免在充電時使用手機

雖然一邊充電一邊玩手機是很方便，但這樣做會減慢充電速度。當使用手機時，它會消耗電力，抵消充電過程。為了獲得最快的充電速度，最好避免在充電時使用手機。如果必須使用，避免高耗能的活動，如遊戲、睇片或同時運行多個 App 等。

+ 2

避免在高溫環境充電

高溫會對電池性能和充電效率產生負面影響。鋰離子電池對熱非常敏感，當暴露在過熱環境中時會加速老化。此外，充電過程本身會產生熱量，進一步加劇問題。為了確保最佳的充電速度，建議在涼爽的環境中給手機充電。避免將手機置於陽光直射或靠近發熱源。

充電時取下手機殼

手機殼雖然能夠提供保護，但它們也可能會阻礙充電過程。某些手機殼的絕緣性能可能會導致手機過熱，進而降低充電速度。為了最大限度地提高充電效率，可以在充電時取下手機殼，這樣有助於更好的散熱，確保充電過程不受阻礙。

資料來源：小米