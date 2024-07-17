手機安全｜每周做一次唔使3分鐘，美國NSA教你防黑客去除惡意程式｜由新買那一部手機開始，到底多久沒有重新開機呢？這個除了是解決大部分故障的「神技」之外，更有機會清除潛在惡意程式碼。美國國家安全局（NSA）最新建議，用家應該養成每周重新啟動手機的習慣，減低手機被駭入風險。



美國國家安全局NSA的建議

現時，每日都會收到大量的 SMS、Email、電話來電的詐騙訊息，一不小心點入連接就有機會被駭入手機，個人重要資料即瞬間洩露出去。NSA 建議用家每周應重新啟動你手機，包括 iPhone、Android 手機，甚至 iPad 和其他平板電腦。定期重新啟動設備可以清除可能已經進入系統的惡意程式碼。

這一建議並不是針對特定的威脅，而是作為良好手機使用習慣的一部分，旨在幫助用家防範釣魚攻擊、惡意應用程式和其他威脅。無論是由用家操作（例如打開病毒感染的郵件附件）還是無需用家操作（如零點擊攻擊）。重新開機意味著任何可能正在運行的惡意程式碼會被停止運行，當手機重新啟動時也不會再次啟動，斷開黑客對手機的控制。

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除了定期重新啟動設備外，NSA 還建議採取以下措施來增強移動設備的安全性：



1）保持應用程式和軟體更新：這可以保護設備免受已知漏洞的攻擊。

2）僅從官方應用商店安裝應用程式：以防範惡意應用程式。

3）避免連接公共 Wi-Fi 網絡：例如在酒店，這些網絡可能會攔截你的數據。

4）不點擊郵件中的鏈接或打開附件：這樣可以防止病毒進入設備。

5）使用生物識別技術、PIN 碼和密碼鎖定設備：防止遺失設備後被他人使用。

資料來源：How-To Geek