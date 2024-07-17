香港書展2024門票網上買飛購票｜一年一度書展於7月17日至23日於灣仔香港會議展覽中心舉行！作為數碼生活組記者，當然推薦網民直接在網上買飛，更有方法可以低至$5入場，既不浪費紙張印入場券、更慳返荷包內的銀紙。



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世界文化藝術廊｜以AI重新演奏經典影視作品

2024香港書展年度主題為「影視文學」，以文字及影像細味影視文學作品，發掘閱讀之樂。場內更加設了「世界文化藝術廊」，有人工智能互動裝置、AI寫劇本等元素，來場者可體驗輸入「咒語」關鍵字，將經典影視作品轉化成新場景。

世界文化藝術廊｜以AI重新演奏經典影視作品

世界文化藝術廊｜以AI重新演奏經典影視作品

《九龍城寨·圍城》主題展｜作者講座

此外，場內更有大熱電影《九龍城寨·圍城》及相關原作小說／漫畫主題情景展，同時重演劇中角色及作品的精神主旨。此外，「年度主題講座系列」中亦有《九龍城寨》原作者余兒亦會在書展期間開talk，分享其創作《九龍城寨》小說，以及改編為漫畫以至最新電影版創作的點滴和體驗。

《九龍城寨·圍城》主題展｜作者講座

藝術玩具設計師／畫師Tik Ka from East新刊

不知大家還是否記得，facebook有一位插畫師Tik Ka from East，常常將荷里活電影／日本動漫改篇成帶有東方風格，好像中式武俠版《復仇者聯盟》、《星球大戰》、《龍珠》等等。他在3年前移民英國，今年首次在香港發行新書刊《好久不見，你好嗎？》

售賣點：界限書店| Boundary Bookstore（綜合書刊館 攤位：1A-D08）

畫師Tik Ka from East新刊

現在很多喜愛日本次文化的香港人，放假都會買機票過去睇動漫、買玩具、追星睇idol。但如果要講香港第一代日系「御宅族」，相信一定要數香港知名動畫師、「Collectors Plus 」店長，「香港動畫業及文化協會」秘書長盧子英先生，他在小時候已經飛到日本求見手塚治虫要簽名，後來更成為一位影響香港動畫界的知名人。盧Sir有本著作叫《我的小學生日記》，正是他回憶自己小學時代的連載漫畫、小說、影視資訊，想知當年otaku的生活點滴，此書必買。（天地圖書｜Hall1 C-D02）

7月22日晚盧sir更有特別講座，座位有限,報名從速!

《我的小學生日記》天地圖書／盧子英 著

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除了書展之外，同期將會舉行香港運動消閒波瀾及零食世界兩大活動，大家只要一票在手，就可以參與三大夏日文化消閒盛事，享受閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。

以往大家想購票都需耗費大量時間等待購票，人生苦短，時間用在其他地方好過用來排隊買飛，不如透過01空間空接網購門票，用手機就可以入場。

書展2024門票購買詳情(門票$5起即買即用)

（1）成人及小童門票 -（2024年7月17至23日）

成人：HK$15*（原價HK$30）

小童：HK$5*（原價HK$10）

小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。

💖即買即用

（2）電子超級書迷證（HK$88）-（2024年7月17至23日）

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2024 舉行期間可無限次以特別通道進入會場。

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備註：【*低至半價換購】- 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。

香港書展2024資料

日期：2024年7月17日至7月23日

地點：灣仔香港會議展覽中心

開放時間：7月17日至7月22日：10:00-22:00／7月23日提早於17:00閉館

