中國新科技意念打字免用字/鍵盤 助殘疾人士輸入信息 OO秒打1個字｜不少公司都曾經有探索過以腦電波控制電腦的功能，近日中國有實驗室成功研究出「意念打字」功能，無須用雙手都可以輸入文字，即睇詳情。



意念打字 打一個字只需1.4秒

在不少科技或搞笑電影中，都有曾出現過用「念力」去操控事物的角色。而近日中國的天津腦機海河實驗室真的實現此操作，成功利用非侵入式技術（意思是不必在人體進行任何零件植入手術）實現了意念打字，打出1個字只需要約1.4秒，需資訊傳輸速率達到的300多位元/分鐘，為大腦與電腦融合帶來新突破，適合無法用雙手操作電腦的人士使用。

漫威知名角色Professor X 的超能念力，當然不只用來打字。

用家戴上頭罩就可以用意念打字

有助殘疾人士復健

思力打字只是實驗的過程而非目標，天津腦機海河實驗室一共有超過 60 多名人才，以「腦機交互」及「人機共融」為核心，向「醫工結合」的工程應用領域發展，以協助更多需要接受治療的患者，未來將可能像《高達水星的魔女》一樣，實現到用腦波控制的義肢！

《高達水星的魔女》截圖

該實驗室亦研發出新系統，協助腦中風患者下肢復健。實驗室科研人員成功研發出國內首款神經驅動下肢混動外骨骼復健訓練系統，讓患者可以得到更有效率及量身設計的復健方案，為恢復下肢功能帶來了曙光。

實驗室科研人員成功研發出國內首款神經驅動下肢混動外骨骼復健訓練系統

其他類似科技——AI帽子助腦波轉文字

其他地方都有研發過腦波轉文字功能，例如上年悉尼科技大學的研究團隊研發AI帽子幫助中風或癱瘓的患者去說話，在研究團隊展示的影片中，一名受試者戴著接滿了電極的頭盔，觀看前面螢幕顯示的句子。受試者在腦中思考這個句子，由AI模型來解碼大腦的資訊，試圖重組句子，而答案幾乎完全正確。

即睇AI帽子功能實驗結果🔽