東京大學團隊開發機械人司機自動揸車 採用與Tesla相同技術｜Telsa車廠的車其中一個主要功能就是無人駕駛，不過近日日本東京大學有研發團隊，研發了可以自動駕駛的機械人，即使原本的車輛沒有駕駛功能，都一樣可以自動駕駛。



自動駕駛機械人

近年日本各公司都爭相研究機械人的自動駕駛技術，而Kento Kawarazuka 和他在東京大學的團隊正在建造「武藏」Musashi，一種配合Toyota auto body COMS電動車，替便利店送貨的機械人。它可以正確轉彎並透過踩下油門向前移動。眼睛更可以四處移動以檢查安全。

東京大學開發機械人司機技術 (網上圖片)

構造及操作類似真人

機械人的姓名為「武藏」手臂強勁有力， 擁有39 個關節以及 74 個模擬肌肉，由於它的肌肉製作與人體十分相似，所以能夠透過「肌肉鬆弛控制」功能放鬆肌肉來更連續地運作，可以瞪大眼睛去查看後視鏡中人們的動作之餘，踩油、打燈、煞車都可以做到，看起來像真人一樣，甚至偵測到行人出現時可以發出危險警示並煞車。以影像配合AI的自動駕駛技術其實早已被 Tesla 等有推出自動駕駛的車廠商採用，不過「武藏」則會以人性化的方式去展現出來，相當有趣。目前「武藏」只能以 5km/h 左右的速度駕駛，而且亦未能向左轉。不過此技術相當有趣，相信未來或許會繼續發展下去。不過看到這裏，小編心中有個疑問，到底以機械人駕駛的車輛還算是無人駕駛嗎？