任天堂Switch荃灣9千呎大型展｜與瑪利歐/碧姬公主見面、試玩遊戲｜暑假快到，不少家長都會帶子女出街「放電」，荃灣愉景新城近日有個佔地9千呎的大型任天堂活動，不僅有遊戲試玩，更有經典水管打卡位，可以與瑪利歐及碧姬公主一齊打卡！



10款人氣新遊戲試玩

由7月13日(六)起至9月1日，愉景新城D.Park將會舉辦《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》，屆時不僅有Nintendo Switch 遊戲體驗區試玩不同新款遊戲：《路易吉洋樓2HD》、《碧姬公主 表演時刻！》、《紙片瑪利歐 RPG》、《瑪利歐vs.咚奇剛》及《瑪利歐賽車8 豪華版》等等10款遊戲。

愉景新城將會舉辦《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》(鍾世傑 攝)

《路易吉洋樓2HD》試玩 (鍾世傑 攝)

經典水管場景｜與Mario Bros合照打卡

今次有兩個打卡位，分別為《碧姬公主 表演時刻！》6款不同造型的碧姬公主，以及瑪利歐蘑菇王國的「水管」經典場景等等。於星期日指定時間三位人氣角色瑪利歐、路易吉及碧姬公主都會現身至D.Park。

瑪利歐、路易吉見面會 (鍾世傑 攝)

瑪利歐、路易吉及碧姬公主見面會詳情

日期：7月13日至9月1日

地點：D-PARK L1 中庭

即睇瑪利歐、路易吉及碧姬公主見面時段⬇

集印章換禮物

各位只要於會場領取「蓋章活動」單張，並於活動期間完成指定遊戲試玩，集齊三個角色的印章，即可換領「超級瑪利歐」文件夾一個！數量有限，送完即止。

禮物換領詳情

日期：7月13日至9月1日

時間中午12時至晚上8時

地點：D-PARKL1 中庭

《Nintendo Switch 運動》體驗區

D.PARK 另外亦設立了《Nintendo Switch 運動》體驗區，可試玩不同運動遊戲包括「網球」和「保齡球」，於7月27日及8月3日下午4時至5時更邀請了 Miss Hunny 到場進行遊戲試玩，與各位大小朋友一同遵（Nintendo Switch 運動》！

《Nintendo Switch 運動》體驗區

《Nintendo Switch 運動》體驗區詳情

日期：7月15至19日及8月19至30日

地點：D-PARK L1 室內草地

Nintendo Switch遊戲大比拼

除此之外，指定星期六的下午2時至5時活動舞台將舉辦「遊戲大比拼」各位參加者只要上台完成遊戲對戰，即可獲得參加獎一份，各位記得前來挑戰一試身手！

Nintendo Switch遊戲大比拼

Nintendo Switch遊戲大比拼詳情

地點：D-PARK L1 中庭即場報名開始時間：中午12時半

舞台活動時間：下午2時至5時

「遊戲大比拼」舞台活動時間表

7月13日（六）《瑪利歐賽車8豪華版》

7月27日（六）《Nintendo Switch 運動》親子排球

8月3日（六）《Nintendo Switch 運動》羽毛球

8月10日（六）《任天堂明星大亂門 特別版》

8月24日（六）《斯普拉遁 3）*

留意事項：須事前以4-6人隊伍方式報名參加，有關報名詳情，請留意任天堂活動推廣。

7月20日（六）及8月17日（六）的舞台活動請留意任天堂官方網頁及 D•PARK 的社群媒體公布。