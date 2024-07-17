上機前影登機證打卡超錯！或累街坊令航班取消！即睇保障登機貼士｜不少人去旅行上前都會影機票去打卡，不過其實此舉動是有一定風險的，嚴重甚至會令航班被取消，即睇原因及保障登機安全Tips！



登機證包含個人資料｜亂影貼上網出story有風險

去旅行上機前不少人都會打卡留念，不少港人更喜歡拿著護照登機證影相貼上IG 出story，其實此舉暗藏危機，一不小心就會令航班被取消甚至被禁登機！甚至捲入詐騙案，即睇原因及詳情！

去旅行上機前不少人都會打卡留念

其實在登機證上包含了個人訊息，而如果讓不法分子掃瞄了條碼後，更有可能會獲得住址、聯絡方式及護照資料。航空新聞網站Simple Flying表示拍下登機證放上網有機會令自己陷於風險之中。

登機證包含個人資料，不要隨意展示！（Mr.Bean 劇照／設計圖片）

而NordVPN公司的社交媒體與數位部門主管賈丁亦在《福布斯》雜誌中提到過，遊客應該避免在社交平台上分享過多的假期訊息，尤其是登機證。任何人都可以透過免費的軟件去掃瞄條碼獲得資訊。

航班或遭更改？

去旅行小心不要得意忘形過份分享資訊（Mr.Bean 劇照）

如果網絡上的黑客得到了相關的個人資訊，有可能可以直接登入乘客的航空公司帳戶並更改或取消航班。除此之外，亦可以透過盜取到的資料去冒認身份並進行詐騙或出售，樂極生悲。除此之外，其實分享自己旅行的實時訊息即是告訴別人自己不在家，可能會引來小偷盜竊。

4招保障登機安全Tips

要防止自己在登機時的資料外洩，其實也有方法去保障自己，即學4招保障自己！

1.避免拍攝登記牌照片



2.如果想拍攝登機證打卡，可以用修圖軟件把重要訊息塗黑，尤其是QR code及barcode。



3.盡量使用電子登機證



4.丟棄實體登機證前先把重要資料銷毀

