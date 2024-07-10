現實版我推事件？單親媽媽偶像藤咲凪住宅疑遭粉絲爆玻璃入侵！｜被稱為現實版《我推的孩子》角色星野愛的日本單親媽媽偶像藤咲凪，近日住宅疑遭到粉絲爆玻璃入侵，即睇詳情！



「我推的孩子」現實版1.0

日本女團「最終未來少女」的24歲成員藤咲凪因外貌漂亮到像AI以被受關注，去年她在節目中自爆是2個孩子的單親媽媽，更是被一眾網友稱為現實版的《我推的孩子》主角星野愛。沒想到時隔一年，藤咲凪的住宅被突然入侵，其情節與《我推》十分相似而再引起討論。

在《我推》的第一集中，人氣偶像星野愛因被粉絲發現她未婚懷孕，並闖入她家中將她刺死。

日本女團「最終未來少女」的24歲成員藤咲凪因外貌漂亮到像AI以被受關注。

去年晨間節目上自爆育有兩個女

去年藤咲凪成為TBS晨間節目《Sunday Japan》常駐嘉賓，在談及「睡眠的新常識」時，很自然地講出自己其實是一位單親媽媽，家中有1個3歲、1個1歲的女兒。讓人想起《我推的孩子》主角星野愛。最大分別是藤咲凪並非未婚懷孕，而是3年(現已4年)前秘密結婚，生了兩個小朋友後離婚了一年。

藤咲凪自然地講出自己其實是一位單親媽媽，家中有1個3歲、1個1歲的女兒。

住宅疑遭粉絲爆玻璃入侵

昨日「最終未來少女」公司於網頁上發表聲明，指於7月5日所屬藝人藤咲凪的住宅窗戶遭到損壞，發生了非法入室的事件。幸運的是，包括藤咲本人在內的家人都外出，沒有受傷，未造成嚴重後果。而有關演唱會方面，會如期舉辦演唱會。為了不給粉絲帶來額外的擔憂，我們將在嚴密的警戒下繼續進行演唱會。同時，將暫時限制部分活動，以加強自身的安全防護措施，為未來的活動做好準備。

事件被稱為「我推事件2.0」

在《我推》的第一集中，人氣偶像星野愛因被粉絲發現她未婚懷孕，並闖入她家中將她刺死。今次傳出有粉絲入侵藤咲凪，讓人認為事件與動畫中的劇情更接近，被網民稱為「我推事件2.0」。希望其經理人公司都能更小心去安排及處理其演唱會，以免再有「我推事件3.0」發生。