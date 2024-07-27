冷氣味有臭味？開得多都係成因！即睇異味成因+4招除臭防霉方法｜天時暑熱，有不少人都開冷氣避暑，不過冷氣機如果沒有定期保養可能會出現霉菌及臭味，即睇成因及4招除臭防霉方法。



冷氣味有臭味？

夏日炎炎，不少人都靠冷氣去降溫消暑。不過如果一段時間沒有使用冷氣機，可能冷氣會出現異味，令使用體驗下降，故此定期去清理保養十分重要，即睇冷氣異味成因及除臭防霉方法。

冷氣臭味成因

1.濾網及蒸發器滋生細菌

濾網及蒸發器滋生細菌

冷氣機的濾網及蒸發器的盤升管十分容易積聚霉菌、污垢及灰塵。然後冷氣運行的時候會再於蒸發器線圈及冷凝器上積聚，然後滋生霉菌及細菌，繼而產生異味。

2.排水管堵塞

排水管堵塞

當冷氣運作時會產生冷凝水再由排水管排出，若然排水管堵塞就會令冷凝水積聚於冷氣機內部，繼而滋生細菌及霉菌，產生異味。

3.濾芯失效

濾芯失效

若然冷氣機的空氣過濾系統長期沒有更換底清潔，其濾芯可能會失效，令過濾系統變差。令室外的污染物及異味因子積聚在冷氣機內。

4.昆蟲寄居

昆蟲寄居

夏天蚊蟲十分多，如果有昆蟲爬到冷氣機內起巢再死亡，屍體可能會在機內發酵再散發異味。

4招除臭防霉

1.開啟High Fan模式

開啟High Fan模式

要除掉冷氣機內的濕氣，最有效的方式就是保持乾爽，只要定期開啟冷氣的High Fan模式並運行1小時就能除掉濕氣。

2. 定期換隔塵網

定期換隔塵網

冷氣會經由隔塵網，要防止積聚灰塵及霉菌，可以定期清洗及1-2年更換一次隔塵網。亦可以購買抗菌防霉的隔塵網。

3.用漂白水/清潔劑清潔

用漂白水/清潔劑清潔

如果想去除污垢及霉菌，可以以1:99稀釋的漂白水或專用的清潔劑噴在隔塵網上，清潔好後再開啟「送風模式」約1小時去除味道。

4.定期請專業人士保養

定期請專業人士保養(資料圖片)

如果想更省心可以請專業的冷氣技師檢查及維護，去除污垢之餘可以知道機身運作的狀況。