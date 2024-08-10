風扇加1物降溫效果超越冷氣？做多1步更涼快+慳電 即睇技巧！｜一到夏天不少人都因為長開冷氣而令電費急升，不過其實除了開冷氣之外，只要開風扇時加1樣物件亦可增加降溫效果，方法簡單林超英都用得！



風扇加濕毛巾效果超越冷氣？

台灣Youtube頻道「妙招小哥」分享風扇降溫妙招，只要用濕毛巾再配合風扇，就可以提升風扇降溫效果。步驟只需要將一條毛巾弄濕之後擰至半乾，再放入雪櫃冰格冷藏。約20分鐘後，將毛巾拿出再攤放在風扇上即可令風扇吹出涼風，無須開冷氣連林超英都可以用！

風扇加濕毛巾提升降溫效果 (妙招小哥)

淺色毛巾效果更佳

除了妙招小哥之外，英國洗衣公司「Laundryheap」創辦人Deyan Dimitrov亦曾分享類似的降溫方法，只要將濕毛巾雪凍後掛在氣流進入室內的入口，例如窗口或門口，即可有效降溫，Deyan解釋因為當毛巾表面水分蒸發時，就會進入室內空氣並變成冷空氣，在所以無須開冷氣都可以有效降溫。不過要留意的是，確保毛巾乾淨，以防令室內有異味。另外使用淺色毛巾可以避免毛巾在陽光下吸熱，效果更好。

淺色毛巾效果更佳 (資料圖片)

風扇清潔技巧

如果想風扇出風更好，可以定期清潔風扇以免被灰塵阻礙出風。

風扇8步清潔教學👇👇