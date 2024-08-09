冷氣+循環扇唔一定慳電！擺錯位置無作用？即睇台電建議擺放位置｜近年有不少人都會開冷氣再加循環扇令空間更涼更慳電，不過其實並非隨便放置就可以有效果，即睇台電建議擺放位置。



冷氣+循環扇放置位置有講究？

很多人都知冷氣配循環扇可以更涼更慳電。不過可能有很多人都不知道，除了要放循環扇之外，更要放對位置才有效果。台電粉絲團專頁就提醒道循環扇要放在冷氣的出風口下方，然後向最長的對角朝室內中央吹，並以45度仰角擺放，讓涼風可以吹到更深的角落，加速調節室溫不均的狀況。

冷氣配循環扇可以更涼更慳電（資料圖片）

台電：循環扇也有守財位

冷氣再加循環扇一起使用，既可以幫助室內空氣對流，又可以令房間更易降溫，消暑又守財。（資料圖片）

台電在《台電電力粉絲團》指，循環扇都有守財位，以冷氣再加循環扇一起使用，既可以幫助室內空氣對流，又可以令房間更易降溫，消暑又守財。台電進一步說明原理，由於熱空氣會上升，冷空氣會下降，靠循環扇的扇葉及設計，可以吹出螺旋柱狀的強力風，帶動室內空氣流通之餘增加空氣循環。

《台電電力粉絲團》（資料圖片）

除此之外更可以將變頻冷氣設定為「自動模式」，將溫度設定於26至28度之間就足夠，每調高1度就可以慳6%電，配合定期清潔冷氣濾網更可以，避免灰塵過多影響降溫效果。

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