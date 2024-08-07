林超英 vs Matt Leung｜一提到林超英就好像跟「幾熱都唔開冷氣」綁在一起，很多人在炎熱的日子就會想關心一下，到底林超英開冷氣了嗎？近日，林超英都感受到網民的「關心」，在 Facebook 上一併回覆所有網民的提問，以及分享自己如何對抗炎熱。而出名妙問妙答的Facebook 紅人 Matt Leung更留了一句爆笑回覆。



林超英：多謝關心、唔使日日問

由於太多網民關心林超英有沒有開冷氣，因此早前林超英在 Facebook 專頁中分享，目前他也沒有開冷氣，但也沒有熱倒，仍依靠以前分享過的那一部小風扇，度過一個工作天。林超英更強調，自己如果覺得太熱身體不能接受，其實也是會開冷氣的，而且他開冷氣的話，更會告訴網民，因此無需再天天問他有沒有開冷氣。

Matt Leung：我想問就會問、你不用天天講

林超英的幽默也引來很多網民回覆，大部分網民也對前台長表示欣賞，為環保盡一分力。其中，更引來 Facebook 紅人「Matt Leung」回覆：如想知你會否開冷氣，我會問的，不用天天講」，立即讓貼文的幽默感拉滿。

林超英5招慳電大法

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林超英曾分享過一張 -$7 的電費單，當然不是因他完全不用電才做到，而是使用低於 400 度電，在有節能回扣和政府電費補貼後，才出現負電費。林超英表示，在過去兩年用電量維持每日 4 度電，即家庭每人每日只用 2 度電，這是一個非常誇張的數字。以一部1000W（瓦）冷氣機為例，打開 1 小時就會用了約 1 度電，可見林超英日常慳電情況多驚人。

（圖片來源：Facebook@林超英）

沖涼都有慳電貼士

要做到如此慳電，當然不能天天開冷氣。林超英教路使用三風扇造氣流降溫：（1）抽風入屋、（2）引氣流深入屋內、（3）抽風出外。先用低耗電的 USB風扇抽室外空氣入屋，再在入風口不遠處放循環扇引風，最後由高位的風扇把風抽出，形成一個新鮮空氣的「u」形循環。

資料來源：Facebook@林超英