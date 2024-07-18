隨著夏季的到來，市場上推出了各種不同類別的風扇，讓消費者有更多選擇來應對酷暑。然而，面對琳琅滿目的產品，如何選擇最適合自己的風扇成為了許多人的困擾。本文將介紹五種主要的風扇類型，包括手提風扇、渦輪扇、半導體冷片掛頸冷氣、霧化加濕風扇和免提風扇，並提供選擇心得，幫助你找到最適合的風扇。



傳統手提風扇｜性價比高夠方便

以最為人熟悉的「芭蕉扇」開始，手提風扇成為大部分人夏天必帶出街的物件，因其體積小巧，重量輕，可以隨時隨地使用而深受喜愛。這類最傳統的手提風扇，相信大部分人都已經使用過，就算風力不是最強，但考慮價格、使用方便程度，仍不失為降溫神器的好選擇。

傳統手提風扇｜性價比高夠方便

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買手提風扇．最緊要留意電池



入手傳統手提風扇時，應考慮電池續航力， 由於手提風扇的主要優勢是便攜，因此電池續航力非常重要。選擇具備長時間續航力的產品，可以確保外出時不會因為電量不足而無法使用。另外，也要選風速調節多的款式，多數手提風扇具有多檔風速調節功能，選擇具有多檔位且風力強勁的風扇，可以根據不同需求調節風速，增加使用靈活性。

掛頸冷氣被網民指：交智商稅？

作為新式的降溫神器，掛頸冷氣設計可掛在頸上，利用半導體製冷技術或內置風扇提供涼爽的空氣。雖然掛頸冷氣提供個人降溫方面具有一定優勢和便利，但也存在一些問題，令不少人形容買它是交智商稅。

掛頸冷氣被網民指：交智商稅？

舒適度仍有待改善．長期使用或致面癱



長時間佩戴掛頸冷氣可能會引起不適。由於需要掛在頸上，重量和設計對佩戴者的舒適度有很大影響。一些產品可能過於沉重，或設計不符合人體工學，導致長時間佩戴後出現頸部不適或疲勞。同時，掛頸冷氣因長時間吹向同一個地方，會影響氣血運行，導致面部神經麻痺（面癱），因此就算使用也要留意使用時間。

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噪音頗大｜建議買前先試用



入手掛頸冷氣時，要注意電池續航力，如果電池容量不足，使用時間過短，則需要頻繁充電，影響使用體驗。特別是在戶外活動或無法隨時充電的情況下，續航力不足會成為一大困擾。

另外，一些掛頸冷氣的內置風扇，運行時可能會產生噪音。雖然噪音不會非常大，但在安靜的環境中或需要集中注意力時，持續的風扇聲可能會讓人感到煩躁。特別是掛頸冷氣靠近耳朵，可能部分用家會對摩打運作聲音比較敏感。

安全性問題



掛頸冷氣的製冷技術和電池都涉及一定的安全風險。若產品設計不當或使用不當，可能會導致過熱、短路或其他安全問題。同樣由於掛頸冷氣接近身體重要部位，如出現意外後果可想而知。因此，選購時需要特別注意產品的安全性和質量，可以選擇大品牌的產品，就算真的出現問題也較易追究責任。

手提渦輪風扇

最近又再推出了一款大熱的降溫神器，同樣是手提式風扇，但加入高轉速摩打，能夠提供超強的噴射式風速。hashTECH 曾測試過一款手提渦輪風扇，TURBO Mode時竟可有17.1m/s超強風速，而一般的手提風扇，實測時最高只有大約8m/s，風力可想而知。

噪音影響他人｜車廂室內不應開最大功率



可是，選購手提渦輪風扇時要注意，大多數手提渦輪風扇都是噪音較大，如果在公司，或一些要較安靜的地方使用的話，建議先去試用一下，看看能不能接受較大的運作噪音。同樣，也要考慮電池續航力，選擇具備長時間續航力，或充電速度夠快的款式，能確保外出使用有足夠的續航力。