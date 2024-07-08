降溫神器實測｜炎炎夏日，相信不少人在尋找一款能夠隨時隨地帶來清涼體驗的產品！最近記者找來了兩款比以往升級的降溫神器，包括最新TORRAS COOLIFY Cyber智能頸戴式溫度調節器以及擁有超強噴射風力的櫻田超強手提風扇，立刻實測試玩，



近日天熱開始漸熱，每日平均至少三十多度，加上濕熱的天氣實在令人難受。最近推出不少降溫神器，都比以往的產品效能提升不少，包括COOLIFY Cyber掛頸冷氣以及櫻田超強手提風扇，兩者的降溫效能都比想像中更為出色，立刻實試評測。

COOLIFY Cyber掛頸冷氣比上代的效率提升不少

COOLIFY Cyber掛頸冷氣 智能調溫全面送風

全新一代COOLIFY Cyber配備了3塊半導體面板、合共擁有366個降溫點以及4個內置智能溫度控制器，可以大範圍提供瞬間的冷暖溫度調節。更厲害的是，它還內置人工智能系統，可自動偵測環境溫度及散氣板溫度，實時進行調整。降溫效果尤為出色，可將溫度有效降低10℃，較上一代的控溫效果提升了10%。記者實試時，由一般室內接近26度的溫度時，開了一會中級溫度，頸位便下降至接近17度的低溫，就連兩側都成功下降至21度左右，加上上下吹出涼風，上半身絕對可以很快便感覺清涼。

多方位出風，掛上頸後上半身十分涼快。

此外，COOLIFY Cyber還對出風口進行了重新設計。上下兩排共8組出風口由4個微摩打驅動，可將冷風360度同時送至記者的臉部、頸部及背部，大範圍的控溫效果。加上分三段強度可調，運轉冒非常安靜，沒有影響佩戴時的舒適度。新機更配備了6000mAh電池，續航力亦非常不錯，如開啟最大風力，可連續使用大約1個多小時，如果調校至小風速的冷凍模式，更可以連續使用長達2.8小時。而在單純送風模式下，續航時間更可達到13小時。新機同時支援20W快速充電及邊充邊用功能。可於1.2小時內將電量補充至80%，後者則可透過隨機附送的1米長USB-C to USB-C織紋充電線，連接外置電源邊充邊用。

頸位溫度可冷至17度左右

貼心機身設計

機身設計上亦考慮到用家的舒適度，不單符合人體工學的設計理念，更fit不同頸型人士，更機身採用了高耐用抗破損的IML替換膜片，讓用家可以放心使用。另外，機身連接位亦使用了於智能手錶錶帶常見的高韌性矽膠，以減少對頸部皮膚的刺激。另外亦特別採用了LG耐腐蝕材料，可有效防止化妝品、護膚品等化學物質對產品的侵蝕。

可以利用手機app為COOLIFY Cyber頸戴溫度調節器作不同設定

同時配備隱藏式LED雙顯示屏，左側屏幕可顯示剩餘電量、藍牙連接狀態及計時信息等；右側屏幕則可顯示所選冷暖模式及強度等。可透過機身上的兩個實體按鍵進行基本的模式選擇和強度調節。還可以透過TORRAS專用手機APP來設定，配對方法十分簡單，而且更可以啟動人工智能控溫模式、獨立調節送風區域及運作時間等。

左右兩邊都有LED屏幕顯示

COOLIFY Cyber頸戴溫度調節器 售價：$ 1,998



櫻田超強手提風扇 噴射式風速極速降溫

很多人都會用手提風扇降溫，可是在炎熱的天氣下風力不夠勁，有風等於沒有風，實在是浪費金錢。最近發現有一款手提風扇「櫻田超強手提風扇」，它標榜使用超強摩打，當開啟TURBO Mode時最高更可達80000rpm！

風力超強的櫻田超強手提風扇

只有210g重的櫻田超強手提風扇，機身細細，只有手掌大的size的確是方便攜帶。一般使用時，有三段風速可選，使用中段風速時已覺得比以往一般手提風扇強力。而且它更有「TURBO Mode」，只需要按死TURBO鍵，便可以啟動超強的噴射式風速。先要知道一般手提風扇，實測時最高大約8m/s。而這個櫻田手提風扇TURBO Mode時，竟可有17.1m/s超強風速，可瞬間就尤汗流浹背的身體都可立刻感到涼意，而且旅行時用作風筒使用都沒有問題。

另外，內置了1100mAh容量電池，可提供一般風力3至4小時的續航力，充電速度都算頗快，非常實用。

TURBO風力超強

櫻田手提風扇 售價：$299

